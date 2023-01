Vi phạm nồng độ cồn ngày Tết, tài xế lớn tiếng với cảnh sát

Lãnh đạo Cục CSGT cho hay bên cạnh việc tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, người dân cần chung tay, có ý thức nhắc nhở người thân mình vì sự an toàn. “Ngay dịp Tết này, mỗi người không ép bạn bè, người thân uống rượu bia là chung tay cùng xã hội đảm bảo an toàn giao thông. Chúng ta ngăn cản người thân không lái xe sau khi uống say cũng là chung tay cùng xã hội”, vị này nói.