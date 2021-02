Vi phạm giao thông thường mắc khi đi chơi Tết và mức phạt

5. Mức phạt dành cho người ngồi trên ôtô không thắt dây an toàn 400.000 - 600.000 đồng

600.000 - 800.000 đồng

800.000 - 1 triệu đồng Tại khoản 3, Điều 5 Nghị định 100 quy định tài xế không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên ôtô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy thì bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng.