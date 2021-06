'Vi phạm chống dịch là rút giấy phép luôn, không cảnh cáo nữa'

Trưa 10/6, đoàn công tác do Phó chủ tịch Dương Anh Đức dẫn đầu đã có buổi kiểm tra đột xuất Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Tân Bình). Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh công ty này vừa ghi nhận ca dương tính với nCoV hôm 9/6. Đây là công nhân làm việc tại phân xưởng may ở tầng 5, khu C cùng hơn 500 người khác.