Vì Onana, Ten Hag sẵn sàng chia tay 7 cầu thủ

Harry Maguire, Eric Bailly, Alex Telles, Fred, Donny van de Beek, Antony Elanga và Dean Henderson đều nằm trong danh sách cầu thủ có thể bị thanh lý của Man Utd. Số tiền kiếm được từ những thương vụ này là không hề nhỏ và khoản ngân sách đó đủ để Man Utd tự tin đàm phán với Inter Milan về trường hợp của thủ thành Andre Onana.

Việc "Quỷ đỏ" hỏi mua Onana là hợp lý trong bối cảnh tương lai của thủ thành David De Gea vẫn là một dấu hỏi. Trên lý thuyết, De Gea không còn là người của Man Utd khi hợp đồng của anh đã đáo hạn vào ngày 30/6.

Một số thông tin cho rằng, đội chủ sân Old Trafford đã bất ngờ rút lại lời đề nghị gia hạn với thủ môn 32 tuổi. Do đó, họ sẽ theo đuổi Onana mạnh mẽ hơn trong những tuần tới.

Lời đề nghị ban đầu trị giá 35 triệu bảng cho Onana vào tuần trước bị Inter từ chối. Đại diện Serie A muốn thu về 60 triệu bảng từ việc bán đi thủ môn số một của họ. Man Utd không sẵn sàng đáp ứng mức phí chuyển nhượng đó, khi ngân sách của "Quỷ đỏ" còn muốn mua một trung phong chất lượng ở mùa hè này. Tuy nhiên, nếu đẩy đi được một số "người thừa", Man Utd sẽ dễ thương lượng hơn với Inter.

Thủ thành David Raya của Brentford, Robert Sanchez của Brighton và Justin Bijlow của PSV được xem là những ứng viên tiềm năng nếu thương vụ Onana đổ bể.

