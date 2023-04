Vị nhiếp ảnh gia 'dắt mũi' hàng nghìn người trên thế giới

Nhiếp ảnh gia Jos Avery đã sử dụng AI tạo hàng nghìn bức ảnh và đăng lên Instagram. Nhiều người theo dõi không hề biết đó là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo cho đến khi anh thú nhận.

Một bức ảnh tạo bởi AI đăng tải trên Instagram của anh Jos Avery. Ảnh: Instagram/@averyseasonart.

Jos Avery được tặng một chiếc máy ảnh cách đây gần bốn thập niên. Món quà này đã khơi dậy niềm đam mê nhiếp ảnh trong anh. Tuy nhiên, vào tháng 9/2022, anh tìm thấy một “lối thoát” sáng tạo mới: Sử dụng Midjourney - chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tạo những bức ảnh chỉ bằng vài từ mô tả.

“Ngay khi dùng Midjourney, tôi bị ám ảnh bởi khả năng sáng tạo của nó”, anh nói với AFP. “Sau đó, tôi tự hỏi liệu mình có thể dùng AI tạo ra những tấm đẹp hơn cả ảnh chụp hay không”.

Nhiếp ảnh gia 48 tuổi nói AI đã cho phép anh tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp mà không cần phải đối mặt với hội chứng ám ảnh sợ xã hội.

Anh đã lập một tài khoản Instagram và đăng tải những hình ảnh từ Midjourney mà không nói rõ về nguồn gốc bức ảnh.

Avery ban đầu cho rằng nhiều người sẽ biết đây không phải ảnh chụp bởi đôi mắt và làn da không thực. Anh đã dùng Adobe Photoshop để chỉnh sửa những lỗi này.

“Mọi người hỏi về thiết bị máy ảnh và ống kính tôi dùng”, anh Avery nói, cho biết mình cung cấp thông tin về máy ảnh và thiết bị anh thực sự sử dụng ngoài đời.

Avery thừa nhận câu trả lời “gây hiểu nhầm” khi người theo dõi sẽ nghĩ anh đã dùng những công cụ đó chụp các bức ảnh do AI tạo ra. Dẫu vậy, anh ngày càng lún sâu vào việc này, dành hàng giờ lựa chọn hoặc chỉnh sửa hình ảnh để tăng tính chân thực. Số lượng người từ đó cũng tăng vọt.

“Mọi thứ phát triển vượt mong đợi”, Avery nói. "Những người theo dõi và câu trả lời gây hiểu lầm khiến tôi cảm thấy khó chịu và khó ngủ vào ban đêm”.

Cuối cùng, anh đã thú thực và đề cập đến AI trong phần tiểu sử Instagram, trả lời trung thực với người theo dõi, và “ngủ ngon hơn rất nhiều kể từ đó”.

Có những người chỉ trích anh vì điều này. “Tôi phải chặn khoảng 30 người”, Avery nói, nhưng cho biết phản ứng tổng thể là tích cực. Hiện tài khoản Instagram của nhiếp ảnh gia này có gần 40.000 người theo dõi và tiếp tục tăng.

Hiện anh đăng cả bức ảnh tự chụp và ảnh do Midjourney tạo ra. Avery cho biết công cụ AI mang lại lợi ích to lớn, giúp anh khám phá tình yêu với chụp ảnh chân dung. Tuy vậy, nhược điểm là AI khiến anh ngủ không an giấc, khi phải thức cả đêm để tạo ra bức ảnh trên Midjourney.