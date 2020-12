Ví điện tử MoMo xây dựng tính năng phục vụ nhu cầu du lịch, đi lại

Với chiến lược trở thành siêu ứng dụng, ví MoMo tích hợp tính năng “Du lịch - Đi lại”. Người dùng có thể đặt vé máy bay, tàu hỏa và xe khách chỉ với vài thao tác chạm.

Người dùng chọn biểu tượng “Du lịch - Đi lại” ở giao diện chính của ứng dụng để bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới. Tại đây, giao diện thân thiện, hiện đại giúp người dùng lọc thông tin chuyến đi trực quan, đơn giản, với các lựa chọn phương tiện, điểm đi, điểm đến, thời gian khởi hành...

Thêm vào đó, công cụ tìm kiếm (search engine) thông minh giúp bạn so sánh giá giữa các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển theo thời gian thực. Nhờ vậy, người dùng tối ưu được chi phí và có lộ trình hợp lý, hiệu quả hơn.

Tính năng “Du lịch - Đi lại” của MoMo đem đến cho người dùng trải nghiệm đơn giản và thân thiện.

Từ năm 2014, ví MoMo là phương thức thanh toán của các hãng hàng không nội địa, đường sắt Việt Nam cũng như hệ thống bán vé xe khách lớn trong nước.

Đến tháng 6, ứng dụng thay đổi và cải tiến phương thức hoạt động, hướng tới mục tiêu từ cổng thanh toán trực tuyến trở thành ứng dụng tất cả trong một (all in one). Qua đó, tính năng “Du lịch - Đi lại” đem đến cho người dùng trải nghiệm đơn giản và thân thiện, nhất quán từ đầu đến cuối (end-to-end) khi đặt mua vé tàu hỏa, xe khách, hay máy bay; dịch vụ đi kèm cũng như quản lý chuyến đi…

Nhờ vậy, khách hàng khi đặt vé tàu hỏa, xe khách hay máy bay trên MoMo sẽ được hưởng cùng lúc các chương trình khuyến mãi chính thức từ đối tác vận chuyển, cộng thêm ưu đãi đặc biệt khác chỉ dành cho người dùng ví. Chính sách chăm sóc khách hàng khi mua vé trên MoMo cũng được thực hiện tương đương chính sách đang được các hãng áp dụng.

Lợi thế hợp tác trực tiếp với hãng bay giúp khách hàng yên tâm hơn khi vé trên MoMo luôn hiển thị theo thời gian thực (realtime), tương tự đặt trên website/app chính hãng đối tác.

Ví MoMo hợp tác trực tiếp với tất cả hãng hàng không nội Vietnam Airlines/Pacific Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, đường sắt Việt Nam, cùng hệ thống bán vé xe khách lớn trong nước.

Đồng thời, giá hiển thị khi tìm kiếm trên ví luôn là giá cuối cùng mà khách hàng phải trả (đã bao gồm đầy đủ thuế phí), giúp bạn dễ dàng tính toán lộ trình thay vì phải cân nhắc các mức phí có thể phát sinh.

Nếu muốn “nâng cấp” chuyến đi, bạn có thể sử dụng dịch vụ gia tăng có sẵn như mua thêm hành lý ký gửi, bảo hiểm trễ chuyến cho máy bay; lựa chọn loại ghế khi đi tàu lửa; thay đổi điểm đón/trả cũng như điểm trung chuyển khi đi xe khách.

Chính sách hoàn, hủy vé và các tiện ích đi kèm cũng được liệt kê rõ ràng, dễ hiểu trên ứng dụng. Hơn nữa, ngoài nhận được email khi đặt mua vé, tất cả thông tin về chuyến đi có thể được truy cập dễ dàng tại phần “Quản lý đặt vé” nằm trong tính năng “Du lịch - Đi lại” (biểu tượng quyển sổ ở góc trên bên phải).