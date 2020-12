Vì 2 cư dân bán dâm, tòa nhà Trung Quốc chịu cảnh cắt nước

Theo chính sách mới áp dụng từ năm 2019 của một thôn tại Quảng Đông, Trung Quốc, người thuê nhà có thể bị cắt điện, nước nếu vi phạm quy định của khu dân cư.

Ngày 7/12, Ủy ban thôn Việt Đường thuộc nhai đạo Sa Bình (tương đương phường) ở quận Hạc Sơn (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã cắt nước sinh hoạt của một tòa chung cư sau khi phát hiện 2 cư dân thuê căn hộ tại đây để bán dâm, theo Sixth Tone.

Tuy nhiên, nguồn nước nhanh chóng được khôi phục sau vài tiếng đồng hồ do chính quyền nhai đạo can thiệp. Trước đó, một cư dân cho biết tòa nhà từng bị cắt nước với lý do tương tự trong suốt 1 tuần.

Cắt điện, nước là một trong số những biện pháp ngăn chặn tệ nạn ở một số khu dân cư.

Theo chính sách mới áp dụng từ năm 2019 của ủy ban thôn, người thuê nhà có thể bị cắt điện, nước nếu vi phạm quy định của khu dân cư.

“Nhai đạo Sa Bình kiên quyết phản đối các tội phạm như khiêu dâm, cờ bạc và ma túy. Chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý các hoạt động như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi kêu gọi ủy ban thôn có liên quan tiến hành kiểm tra và thực hiện quy định phù hợp với pháp luật, tạo ra một cộng đồng dân cư trong sạch, ngay thẳng”, trích tuyên bố của văn phòng nhai đạo.

Một người dân cho biết cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra sau khi nhận được lời phàn nàn về tiếng ồn ào trong khu dân cư, nhất là về đêm. Theo The Paper, hai người phụ nữ đã “bị điều tra và xử lý”. Với tội danh bán dâm, họ có thể nhận mức án tạm giữ 15 ngày và bị phạt 5.000 nhân dân tệ ( 765 USD ).

Trong thời gian gần đây, nhiều cộng đồng dân cư, có lẽ do chịu áp lực từ chính quyền cấp trên, phải gánh trách nhiệm ngăn chặn hành vi phạm pháp trong môi trường sống của họ. Mỗi nơi có một hình thức khác nhau.

Tháng 11, một khu dân cư ở trung tâm thành phố Trường Sa cảnh báo rằng những cư dân có liên quan đến hoạt động mại dâm sẽ bị báo cáo hành vi cho công ty, gia đình và cả cộng đồng nơi sinh sống.

Chính quyền địa phương cho biết động thái này nhằm “chống lại các tệ nạn để duy trì sự ổn định, hài hòa trong xã hội”.