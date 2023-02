Vết trượt của cựu học sinh trường chuyên

Từng là học sinh của một trường chuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên, nhưng Chu Văn Trường đã đánh mất tương lai khi dính vào ma túy.

Ngày 8/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 2 bị can về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy gồm Chu Văn Trường (SN 1988, HKTT tại phường Nam Thanh, TP Điện Biên) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1969, ở phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã Nguyễn Đình Hùng (SN 1979, trú tại phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Chu Văn Trường từng là học sinh giỏi của trường chuyên trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nhưng rồi do bồng bột, thiếu suy nghĩ, Trường đã sử dụng trái phép chất ma túy rồi nghiện lúc nào mà không hay.

Qua bạn là Đào Cư Hoàng (SN 1990, cùng trú tại phường Nam Thanh), người từng có 3 tiền án về ma túy, đang cải tạo tại trại giam của Bộ Công an, Trường biết Hà (Hà là mẹ của Hoàng) và Nguyễn Đình Hùng, người bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy năm 2019. Từ đây, nghi phạm bắt đầu tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Chu Văn Trường.

Trong đường dây này, Hà có nhiệm vụ phụ trách, quản lý, theo dõi việc mua bán ma túy của Trường, thuê nhà làm nơi cất giấu ma túy. Trong trường hợp, Trường bán ma túy mà không chuyển tiền cho Hùng, thì Hà phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Về phần Trường, theo chỉ đạo của Hùng, khoảng cuối tháng 6/2021, Trường từ Điện Biên xuống Hà Nội rồi ở tại căn nhà thuê ở tại 14/30/762 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội do Hà làm hợp đồng thuê nhà để chờ giao dịch bán ma túy.

Lần đầu tiên, Trường nhận thùng hàng bên trong có 2 kg ma túy “đá” và 4.000 viên hồng phiến. Sau khi nhận ma túy khoảng 3-4 ngày, dưới sự chỉ đạo của Hùng, Trường đã bán 1,5 kg ma túy “đá” cho người khách ở tại khu vực Đầm Trấu, phường Bạch Đằng. Lần này, tiền bán ma túy thì khách tự chuyển cho Hùng.

Khoảng cuối tháng 7/2021, Hùng tiếp tục chuyển cho Trường 7 kg ma túy “đá” từ Điện Biên về Hà Nội. Sau khi nhận hàng và cất giấu tại phòng trọ, Trường đã 4 lần bán cho một người khách tên Tú, khoảng 40 tuổi, nhà ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (khách do Hùng giới thiệu), mỗi lần khoảng 100 gam ma túy “đá” và tổng cộng khoảng hơn 1.000 viên hồng phiến tại khu vực phố Tây Kết, phường Bạch Đằng.

Cũng trong thời gian này, Trường tiếp tục bán ma túy cho khách do Tú giới thiệu khoảng 100 gam ma túy. Ngoài ra, theo sự chỉ đạo của Hùng, Trường cũng bán 500 gam ma túy “đá” cho người khách của Hùng tên là Phong ở khu vực đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng.

Trong quá trình giao dịch, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Trường thỏa thuận với Hùng nếu Trường có khách mua ma túy, thì Hùng sẽ bán ma túy cho Trường với giá 180 triệu đồng/kg ma túy “đá” và 2,5 triệu đồng/200 viên hồng phiến. Trường bán ma túy với giá 200 triệu đồng/kg ma túy “đá”, còn hồng phiến bán với giá 3-4 triệu đồng/200 viên.

Từ công tác quản lý nghiệp vụ, quản lý địa bàn, Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội có thông tin về hoạt động của đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Điện Biên về Hà Nội.

Quá trình dày công trinh sát, các trinh sát đã dựng lên người nghi vấn là Trường. Từ căn cứ thu thập được, vào hồi 9h15 ngày 4/11/2021, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa số nhà 14/30/762 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phát hiện nam thanh niên đi xe đạp, có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành kiểm tra, nam thanh khai tên Chu Văn Trường. Tại thời điểm kiểm tra, Trường khai đang cất giấu ma túy với số lượng lớn tại phòng trọ để bán kiếm lời.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trường. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ tại khu vực hốc bệ bếp, khu vực trên mặt bếp, cạnh đầu giường, trên giường ngủ… một lượng lớn chất ma túy.

Từ các căn cứ thu thập được, ngày 4-5/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình điều tra, Hà được xác định là người thuê nhà trọ cho Trường. Ngày 16/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà.

Ngày 9/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy và Quyết định khởi tố bị can đối với Hùng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 14/9/2022, viện kiểm sát đã phê chuẩn các Quyết định và lệnh trên đối với Hà và Hùng. Ngày 15/9/2022, Cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Hà, còn bị can Hùng đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, đến nay lực lượng chức năng đã có căn cứ xác định Chu Văn Trường, Nguyễn Đình Hùng và Nguyễn Thị Thu Hà đã mua bán trái phép 5.428,3 g Methamphetamine.