Vết gợn trong ngày tái xuất MU của Ronaldo

Một hội nữ quyền phản đối Cristiano Ronaldo đã tìm cách phá đám ngày tái xuất của CR7 bằng biểu ngữ gợi lại scandal lớn bậc nhất sự nghiệp siêu sao người Bồ Đào Nha.

Trước trận đấu với MU và Newcastle, một chiếc máy bay đã xuất hiện ở sân Old Trafford cùng dòng chữ "Believe in Kathryn Mayorga" (Tin tưởng vào Kathryn Mayorga).

Theo Daily Mail, đây là kế hoạch của hội nữ quyền tại Anh trong ngày tái xuất MU của Ronaldo. Họ muốn gợi lại vụ CR7 bị cáo buộc hiếp dâm người phụ nữ Mỹ Kathryn Mayorga.

Dòng chữ gợi lại cáo buộc hiếp dâm được đưa lên bầu trời thành phố Manchester ngày ra mắt MU của Ronaldo. Ảnh: MCPix.

Ronaldo gặp gỡ Mayorga tại Las Vegas (Mỹ) vào năm 2009 và cả hai có qua đêm với nhau. Sau đó, người phụ nữ này gọi điện đến Sở Cảnh sát Las Vegas, báo rằng cô là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục và được đưa tới bệnh viện.

Tuy nhiên, Kathryn Mayorga từ chối nhận dạng hoặc tiết lộ nơi xảy ra vụ việc. Vì vậy, cảnh sát không thể tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào.

Năm 2010, Kathryn Mayorga và Ronaldo có một thỏa thuận về vụ việc này. Kathryn nhận 350.000 USD để giữ im lặng. Tuy nhiên vào tháng 8/2018, người phụ nữ này thông qua tạp chí Der Spiegel (Đức) đã lật lại vụ việc.

Với sự trợ giúp của tạp chí này, Kathryn tuyên bố việc Ronaldo hiếp dâm mình. Một đoạn video ghi lại cảnh Mayorga khóc trong vòng tay bố mẹ 9 năm sau nghi án hiếp dâm cũng được đăng tải.

Ronaldo luôn khẳng định bản thân vô tội trong sự việc này. Tháng 7/2019, văn phòng luật sư quận Clark (Mỹ) thông báo sẽ không truy tố hình sự Cristiano Ronaldo trong vụ cáo buộc hiếp dâm phụ nữ Mỹ có tên Kathryn Mayorga vào năm 2009.

Bất chấp sự việc chiếc máy bay, Ronaldo vẫn biết cách biến ngày tái xuất sân Old Trafford trở thành sự kiện được thu hút. Cú đúp của CR7 giúp MU đè bẹp Newcastle 4-1 và khiến các khán đài sân Old Trafford phát cuồng.

Vào giữa tuần sau, Ronaldo cùng MU sẽ xuất trận tại UEFA Champions League khi gặp đối thủ BSC Young Boys trên sân khách lúc 23h45 ngày 14/9 (giờ Hà Nội).