Vera Farmiga gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel

Vera Farmiga và Florence Pugh sẽ góp mặt trong bộ phim về cung thủ Clint Barton của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

People đưa tin Vera Farmiga và Florence Pugh sẽ tham gia vào dàn diễn viên chính trong TV series xoay quanh nhân vật Clint Barton/Hawkeye (Jeremy Renner) dự kiến phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+. Nhiều nguồn tin cũng cho hay nữ diễn viên Hailee Steinfeld sẽ vào vai Kate Bishop, cung thủ trẻ tuổi được Hawkeye dìu dắt.

Trong truyện tranh của Marvel Comics, Kate Bishop không chỉ là học trò của Hawkeye. Cô từng chiến đấu dưới cái tên Hawkeye sau khi Clint Barton qua đời. Kate Bishop cũng là thành viên của biệt đội Young Avengers.

Florence Pugh vào vai Yelena Belova và Vera Farmiga trở thành Eleanor Bishop trong phim truyền hình về Hawkeye. Ảnh: Getty Images.

Theo Variety, nữ diễn viên Vera Farmiga sẽ thủ vai Eleanor Bishop, mẹ của Kate. Về phần Florence Pugh, cô tiếp tục hóa thân thành nữ sát thủ Yelena Belova - người chị em của Natasha Romanoff/Black Widow (Scarlett Johansson) trong bộ phim Black Widow (2021).

Phim cũng có sự góp mặt của Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox, Zahn McClarnon.

TV series Hawkeye đang được ghi hình tại New York. Phim thuộc chùm tác phẩm về vũ trụ siêu anh hùng Marvel được sản xuất và phát hành trên Disney+. Chùm phim sẽ mở màn bằng WandaVision, xoay quanh Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) và Vision (Paul Bettany), ra mắt từ 15/1/2021.

Tiếp đến là The Falcon and the Winter Soldier với Anthony Mackie và Sebastian Stan trong vai chính và series riêng về Loki của Tom Hiddleston. Marvel Studios cũng đang chuẩn bị cho các dự án phim truyền hình về siêu anh hùng She-Hulk (Tatiana Maslany), Moon Knight (Oscar Isaac) và Ms. Marvel (Iman Vellani).