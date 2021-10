‘Venom’ cạnh tranh thành tích với ‘Shang-Chi’

Phim siêu anh hùng “Venom: Let There Be Carnage” cán mốc doanh thu 100 triệu USD tại quê nhà Bắc Mỹ sau 5 ngày phát hành.

Deadline đưa tin Venom: Let There Be Carnage đã thu 102 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ sau 5 ngày phát hành. Bom tấn siêu anh hùng của Sony Pictures cùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings từ Marvel Studios và Walt Disney là hai bộ phim đạt doanh thu 100 triệu USD nhanh nhất Hollywood trong năm 2021 nói riêng và giai đoạn đại dịch nói chung.

Ngày 5/10, Venom thu 6,27 triệu USD từ rạp Bắc Mỹ. Đây là con số ấn tượng trong bối cảnh thứ ba hàng tuần là dịp phòng vé Bắc Mỹ áp dụng các chương trình giảm giá kích cầu. Ảnh: Sony Pictures.

Thành tích của Shang-Chi có sự đóng góp không nhỏ của yếu tố “thiên thời” khi tác phẩm phát hành đúng dịp nghỉ Lễ Lao động Mỹ. Theo thống kê của The-Numbers, phim chính thức cán mốc 100 triệu USD doanh thu tại Bắc Mỹ sau 5 ngày phát hành ( 94 triệu USD trong số này đến từ bốn ngày nghỉ lễ).

Với Venom 2, doanh thu 100 triệu USD sau 5 ngày càng thêm phần ấn tượng khi phim phát hành vào thời điểm Bắc Mỹ không đón chào dịp lễ lớn. Trước đó, phim thu 90 triệu USD sau ba ngày cuối tuần từ thị trường nội địa, trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất Bắc Mỹ trong năm 2021.

Venom: Let There Be Carnage cũng vượt qua thành tích của phần tiền truyện ra mắt năm 2018. Tại Bắc Mỹ, Venom (2018) từng thu 80,2 triệu USD sau ba ngày khởi chiếu và mất sáu ngày để cán mốc doanh thu 100 triệu USD .