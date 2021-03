‘Venom 2’ tránh đối đầu ‘Fast & Furious 9’

Sony thông báo lùi ngày phát hành bộ phim “Venom: Let There Be Carnage” tới mùa thu.

Collider đưa tin ngày 18/3, Sony công bố lùi thời điểm phát Venom: Let There Be Carnage tới tháng 9, tránh nguy cơ đối đầu trực diện với Fast & Furious 9 của hãng Universal vào tháng 6. Phần hậu truyện về nhân vật phản anh hùng Venom do Tom Hardy thủ vai được xếp ngày phát hành mới 17/9, tức muộn ba tháng so với thời điểm 25/6 từng công bố trước đây.

Phản diện chính của Venom: Let There Be Carnage là quái nhân Cletus Kasady. Ảnh: Sony.

Ra mắt từ 17/9, Venom: Let There Be Carnage sẽ đối đầu với tựa phim trinh thám Death on the Nile của Disney và phim hoạt hình The Boss Baby: Family Business từ Universal. Để dọn đường cho Venom 2, Sony đã gỡ bộ phim hành động Man from Toronto có Kevin Hart thủ vai, ban đầu được ấn định ngày ra mắt 17/9, khỏi lịch phát hành.

Venom: Let There Be Carnage do Andy Serkis đạo diễn, với sự trở lại của Tom Hardy, Michelle Williams và Reid Scott trong các vai chính. Phần phim cũng giới thiệu nhóm nhân vật mới do Naomie Harris, Stephen Graham và Woody Harrelson thủ vai. Harrelson sẽ hóa thân thành phản diện chính Cletus Kasady.

Kịch bản Venom: Let There Be Carnage do Kelly Marcel chấp bút cùng Tom Hardy. Cả hai đồng thời đảm nhận vai trò sản xuất cùng Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal và Hutch Parker. Chỉ đạo sản xuất Venom 2 gồm Barry Waldman, Jonathan Cavendish, Edward Cheng, Howard Cheng và đạo diễn phần phim đầu tiên - Ruben Fleischer.