'Venom 2' - lỗ hổng trong bom tấn về quái vật cộng sinh

Câu chuyện có nhiều lỗ hổng dù mang đậm tính giải trí. Ê-kíp tỏ ra chiều chuộng fan của bộ truyện cũng như giới hâm mộ phim Marvel.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim.

Năm 2018, Venom là một trong nhiều phim gây tranh cãi lớn giữa khán giả đại chúng và giới phê bình phim ảnh. Tác phẩm dựa theo truyện tranh Marvel bị các cây bút phê phim đánh giá thấp, nhưng trong con mắt người xem, bộ phim hấp dẫn nhờ yếu tố hài hước cùng hành động mãn nhãn. Doanh thu phim đạt tới 825 triệu USD toàn cầu.

Năm nay, giữa bối cảnh đại dịch, nhà phát hành vẫn quyết định tung ra phần 2 mang tên Venom: Let There Be Carnage tại các rạp ở Mỹ. Nhà sản xuất hy vọng phim sẽ đem lại 50 triệu USD doanh thu mở màn cho tuần đầu tiên công chiếu.

Khi chuyên gia kỹ xảo làm đạo diễn

Venom: Let There Be Carnage ra rạp trong bối cảnh đại dịch chưa chấm dứt hoàn toàn. Ảnh: Sony.

Trong phần phim mới, tài tử Tom Hardy vẫn đảm nhận nhân vật nhà báo Eddie Brock, đồng thời là vật chủ của quái vật ngoài hành tinh Venom. Venom: Let There Be Carnage nối tiếp câu chuyện ở phần 1, Venom sống sót và quyết định ở lại Trái Đất vì yêu quý hành tinh này.

Ở phần đầu, phim tập trung vào mâu thuẫn của cặp người - sinh vật cộng sinh khi chung sống trong một thân thể, đồng thời giới thiệu kẻ ác là gã sát nhân hàng loạt Cletus Kasady (Woody Harrelson). Nhân vật này vốn đã được giới thiệu sơ qua ở phần một cách đây 3 năm với tạo hình khá giống với nguyên bản truyện tranh.

Trong 30 phút đầu, Eddie và Venom liên tục tranh cãi khi Venom bị kìm nén bản năng ăn cơ thể người, còn Eddie mệt mỏi khi vừa phải gây dựng lại sự nghiệp làm nhà báo, đồng thời thuyết phục Venom.

“Họ 100% giống như một cặp đôi già cả. Không thể chịu đựng được đối phương nhưng cũng không thể sống rời nhau”, Tom nói về nhân vật của anh. Tài tử không chỉ diễn xuất và sản xuất, mà còn đồng hành trong công đoạn nêu ra ý tưởng câu chuyện. Anh và biên kịch Kelly Marcel chính là những người thuyết trình đề cương kịch bản với hãng phim.

Đỉnh điểm tranh cãi xảy ra khi Venom chê cười Eddie khiến họ xô xát và chia tay nhau. Đây cũng là lúc tên sát nhân Cletus thoát được nhà tù và giết hại người vô tội, buộc bộ đôi phải quay lại với nhau. Ở phần sau, nhịp phim nhanh hơn khi Eddie và Venom chạy đua với thời gian để ngăn cản Cletus lúc này đã nhập cơ thể với Carnage và bắt giữ con tin. Màn chiến đấu giữa 2 quái vật nổ ra khá dữ dội, nhất là khi Carnage trở nên hùng mạnh hơn Venom, sẵn sàng ra tay tàn bạo.

Phim có hình ảnh mãn nhãn, thỏa mãn yếu tố giải trí. Ảnh: Sony.

Cầm trịch cho bộ phim là đạo diễn Andy Serkis vốn xuất thân từ chuyên gia kỹ xảo đem đến hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt cho bộ phim, đặc biệt là những phân cảnh giữa quái vật cộng sinh và con người. Những cú di chuyển máy quay và cắt dựng, chuyển cảnh nhanh tạo nên nhịp phim căng thẳng.



Nội dung phim cũng khá trung thành với phiên bản gốc. Nhiều câu thoại gợi nhắc người xem tới bộ truyện tranh, gây hứng thú cho những khán giả lớn lên cùng bộ truyện này.

Các nhân vật phụ như bạn gái cũ Anne của Eddie (Michelle Williams) cũng trở lại, cùng với bác sĩ Dan (Reid Scott) và bà chủ cửa hàng tiện lợi Mrs. Chen (Peggy Lu). Bên cạnh đó là các nhân vật mới như cảnh sát Mulligan (Stephen Graham) và Shriek (Neomie Harris) - bạn gái của Cletus sở hữu năng lực đặc biệt riêng.

Mối quan hệ giữa Eddie và Venom tiếp tục được khai thác ở phần 2. Ảnh: Sony.

Dàn diễn viên kỳ cựu thể hiện khá tròn vai. Tom Hardy vẫn giữ nguyên phong độ khi vừa diễn xuất và lồng tiếng, anh gây ấn tượng là những cảnh “diễn” cùng với nhân vật Venom. Tài tử Woody Harrelson mang đến nhiều biểu cảm tâm lý ghê rợn của một tên giết người hàng loạt.

Những điểm thiếu logic

Bên cạnh yếu tố hài hước, giải trí, dễ nhận ra phim có nhiều lỗ hổng về mặt câu chuyện, nhiều tình tiết diễn ra bất hợp lý về mặt logic. Các chi tiết quan trọng được đem tới nhưng sau đó bị bỏ ngỏ giữa chừng mà không có lời giải đáp thích hợp.

Ví dụ như vì sao Eddie và Cletus quen biết được nhau, Cletus bất ngờ nhắc đến tuổi thơ không êm đềm của Eddie. Sự xuất hiện mờ nhạt của Shriek hay động lực của nhân vật Cletus cũng chưa đủ mạnh. Ngay cả kẻ ác nắm được sức mạnh cũng nhờ vào một tai nạn ngẫu nhiên.

Việc phim thiếu hụt phần giới thiệu hoàn cảnh của tuyến phản diện cũng dễ gây thắc mắc cho những khán giả đại chúng chưa đọc truyện tranh. Cũng giống như phần đầu, Venom: Let There Be Carnage không được lòng nhiều cây viết phê bình vì những lỗ hổng này.

Những màn tung hứng và đối đáp của Eddie và Venom vốn là điểm mạnh ở phần một thì sang phần 2 dường như bị lạm dụng quá đà, đôi lúc dễ khiến người xem khó chịu.

Một điểm đáng chú ý nữa còn nằm ở kết phim khi hé lộ những tình tiết mới sẽ được giới thiệu ở phần tiếp theo. Như nhiều phim về siêu anh hùng và phản anh hùng khác, Venom 2 kết thúc bằng đoạn after-credit (cảnh xuất hiện sau phần thông tin về đoàn phim) trong đó có sự xuất hiện của một siêu anh hùng quen thuộc, hứa hẹn sẽ khiến người hâm mộ Marvel trông ngóng đến phần tiếp theo. Đây được coi là chi tiết được nhắc đến nhiều nhất của Venom: Let There Be Carnage.