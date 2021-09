‘Venom 2’ được ví như vợ chồng sau tuần trăng mật

Ê-kíp thực hiện “Venom: Let There Be Carnage” tiết lộ với khán giả những chi tiết đáng chú ý trong nội dung cốt truyện.

Theo Comicbook, nội dung chính của Venom: Let There Be Carnage sẽ xoay quanh cuộc đối đầu giữa hai kẻ tử thù Venom (Tom Hardy) và Carnage (Woody Harrelson). Song song, mối quan hệ cộng sinh giữa Venom và Eddie Brock (Hardy) cũng được dành nhiều thời lượng để đào sâu, làm rõ.

Trong một văn bản được Sony Pictures chia sẻ ngày 6/9, nhà sản xuất Avi Arad nhận xét mối quan hệ giữa tay phóng viên Brock và “người bạn” ngoài hành tinh trong phần phim mới đã trở nên “phức tạp như một cuộc hôn nhân sau tuần trăng mật”.

Phân cảnh chuẩn bị bữa sáng náo loạn và hài hước trong trailer Venom phản ánh rõ sự "trống đánh xuôi kèn thổi ngược" giữa Venom và Eddie. Ảnh: Sony Pictures.

“Rõ ràng ngay từ đầu mối quan hệ giữa họ đã tồn tại nhiều mâu thuẫn và nghi ngờ. Nhưng theo thời gian, cả hai đã học được cách chung sống cùng đối phương. Quan hệ giữa họ phức tạp như một cuộc hôn nhân sau tuần trăng mật. Mối quan hệ phụ thuộc buộc cả hai dính lấy nhau như hình với bóng, dù về bản chất họ cũng mong muốn vậy. Họ sẽ phải dành thời gian để hiểu nhau và hiểu ra điều này”, Arad chia sẻ.

Theo chia sẻ của biên kịch Kelly Marcel (Fifty Shades of Grey), vì Venom và Eddie Brock đã cũng nhau chia sẻ một cơ thể trong thời gian khá dài, bộ phim tiết lộ liệu tới đây họ sẽ tiếp tục chung sống hay đường ai nấy bước.

“Eddie và Venom đã sống cùng nhau, chia sẻ một cơ thể được khá lâu rồi. Họ hiểu rõ đối phương từ trong ra ngoài, theo đúng nghĩa đen. Và giống bất kỳ những người sống gần gũi nhau quá lâu nào, cả hai không tránh khỏi những xung đột. Họ bị buộc phải sát cánh bên nhau qua nhiều khó khăn và bộ phim đặt ra câu hỏi về việc cả hai sẽ cứu vãn mối quan hệ này hay cứ nhìn nó tan vỡ? Họ thực sự sinh ra để thuộc về nhau hay cuối cùng chỉ là những kẻ qua đường?”, Kelly Marcel chia sẻ.

Về phần đạo diễn Andy Serkis, ông so sánh Let There Be Carnage với cốt truyện Bác sỹ Jekyll và ông Hyde.

“Eddie là kẻ ngạo mạn, luôn cho rằng mình đang ban phát ơn trên cho đời. Venom, hoàn toàn ngược lại, sống với bảng năng trần tụi và cái miệng luôn nói chính xác những gì nảy ra trong đầu. Hai kẻ ấy bị mắc kẹt với nhau. Sau lần gặp gỡ ở phần phim đầu tiên, họ đang trong một giai đoạn nên được ví như lứa đôi khi lửa tình đã nguội. Người này chán ngấy người kia đến tận cổ và chỉ mong bạn đời biến đi cho khuất mắt”, Serkis ví von.