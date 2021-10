'Venom 2' được quay trong nhà tù

Ê-kíp "Venom: Let There Be Carnage" phải đối mặt tình huống nguy hiểm, bao gồm việc tù nhân vượt ngục vì phim được quay trong nhà giam.

Ngày 12/10, trong cuộc phỏng vấn cùng Screen Rant, Christopher Kusiak - giám đốc dàn dựng cảnh quay - của Venom: Let There Be Carnage cho biết một số cảnh trong phim được ghi hình tại nhà tù an ninh cấp cao ở San Francisco, California, Mỹ.

Theo lời Christopher Kusiak, phần lớn cảnh Eddie (Tom Hardy) gặp Cletus Kasady (Woody Harrelson) được quay trong khuôn viên nhà tù San Quentin, một trong những nhà tù lâu đời nhất California và là nơi có nhiều tử tù chờ đợi thi hành án.

Theo Screen Rant, ê-kíp phim làm việc trong khi nhà tù vẫn hoạt động. Đoàn làm phim Venom: Let There Be Carnage phải lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị tình huống khẩn cấp là có tử tù vượt ngục.

Đạo diễn Andy Serkis và Tom Hardy tại buổi ra mắt phim Venom: Let There Be Carnage với người hâm mộ. Ảnh: Getty.

Christopher Kusiak nói với Screen Rant rằng ê-kíp cẩn thận để ý các diễn viên vì họ đều mặc quần áo giống với tù nhân tại San Quentin. "Nếu có tình huống vượt ngục hay điều gì đó khẩn cấp, chúng tôi phải tháo huy hiệu trên áo và ra ngoài càng sớm càng tốt", Kusiak nói.

Trong các cảnh phim, việc ghi hình tại nhà tù an ninh là khó khăn nhất. Bộ phim được quay hồi đầu năm 2020, quá trình ghi hình tại San Francisco kéo dài ba tuần, ngày quay ở nhà tù San Quentin được lên kế hoạch tỉ mỉ và gây áp lực nhất với đoàn làm phim.

Theo Screen Rant, các nhà làm phim quá mạo hiểm khi quyết định ghi hình tại nơi rủi ro. Nhiều nhân viên phản đối điều này, nhà sản xuất phải mở nhiều cuộc đàm phán để tránh tình trạng đình công xảy ra.