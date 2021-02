Vén màn vụ nữ diễn viên ‘Fast & Furious’ bị sa thải

Vụ việc Gina Carano bị Lucasfilm sa thải chỉ là giọt nước tràn ly. Trước đó, nữ diễn viên thường xuyên có những phát ngôn gây tranh cãi.

Ngày 10/2, nữ diễn viên Gina Carano gây tranh cãi trên mạng xã hội với bài đăng phỉ báng sắc tộc, tôn giáo và có phát ngôn đụng chạm đến người Do Thái.

Sau phát ngôn thiếu chừng mực, Lucasfilm, hãng phim nhiều lần hợp tác với Carano, quyết định ngừng làm việc với cô.

"Chúng tôi quyết định dừng làm việc với Gina và không có kế hoạch nào trong tương lai dành cho cô ấy. Các bài đăng của cô đã phỉ báng bản sắc văn hóa và tôn giáo của người khác. Hành động này không thể chấp nhận được", hãng phim nói.

Theo Hollywood Reporter, ngôi sao của Stars War đã gia nhập "biệt đội có phát ngôn thiếu chừng mực" của Disney, bao gồm Roseanne Barr, James Gunn, Letitia Wright và Lưu Diệc Phi.

Vụ ngôi sao The Mandalorian bị sa thải gây ồn ào những ngày qua.

Sa thải chỉ là giọt nước tràn ly

Vài tháng trước khi diễn ra buổi ra mắt với các nhà đầu tư của Disney hồi tháng 12/2020, một số nguồn tin cho hay mỹ nhân Fast & Furious nhận được 25.000- 50.000 USD cho mỗi tập phim trong The Mandalorian.

Kathleen Kennedy cũng công bố 10 chương trình Star Wars mới, bao gồm Rangers of the New Republic, loạt phim dường như được thiết kế riêng cho Carano.

Song, cái tên Carano không được nhắc đến suốt buổi thuyết trình của sự kiện ra mắt nhà đầu tư. Động thái trên được cho là quyết định cắt đứt quan hệ với Gina Carano của hãng phim đã diễn ra một thời gian.

Trước vụ phỉ báng người Do Thái, Gina Carano đã khiến người hâm mộ bất bình với các bài đăng chế nhạo việc đeo khẩu trang, có gian lận trong vụ bầu cử tổng thống Mỹ...

Mỹ nhân Fast & Furious nhiều lần vạ miệng.

"Ban đầu, Carano có mặt tại buổi thuyết trình nhưng cuối cùng họ đã rút tên cô khỏi các dự án", nguồn tin nói với Hollywood Reporter.

Song, nguồn tin khác cho biết Lucasfilm phản đối thông tin trên. Carano chưa bao giờ là một phần của buổi thuyết trình hôm 10/12, cũng chẳng có cuộc đàm phán, thương vụ hợp tác nào diễn ra trong tương lai.

Lucasfilm và UTA đã bỏ rơi Carano sau khi cô chia sẻ bài đăng gây chia rẽ cộng đồng, ngôn từ gây thù ghét. Disney thậm chí từ chối nói về nữ diễn viên, ngoài tuyên bố ban đầu của Lucasfilm nói các bài đăng của cô là "ghê tởm và không thể chấp nhận được".

Giữa lúc bị loại khỏi "Nhà chuột", Gina Carano đã có phát ngôn đáp trả. Cô chuẩn bị sản xuất bộ phim mới với Shapiro's Daily Wire. "Tôi gửi thông điệp trực tiếp đến người đang sống trong nỗi sợ bị đám đông độc tài ruồng rẫy. Giờ đây tôi thấy tự do hơn bao giờ hết và hy vọng điều này truyền cảm hứng cho những người khác", Carano nói.

Quyết định mang tính thay đổi

Tuy nhiên, quyết định dừng hợp tác của Disney với Carano gây ra nhiều làn sóng tranh cãi. Thượng nghị sĩ Ted Cruz và chuyên gia Ben Shapiro cho rằng động thái của hãng phim khiến cánh tả khó chịu (do Carano ủng hộ Trump).

Bởi trước đó, năm 2018, Channing Dungey, chủ tịch ABC - trực thuộc tập đoàn Disney - từng gây tranh cãi khi gọi những người ủng hộ Donald Trump là "ghê tởm".

"Tôi không rõ người của Disney có muốn hoạt động chính trị hay không. Nhưng với tư cách là công ty, tổ chức, họ phải tránh xa rắc rối. Bất cứ điều gì xúc phạm cánh tả đều là vấn đề", Juda Engelmayer, chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông nói với Hollywood Reporter.

Tháng 12/2020, Letitia Wright, ngôi sao của Black Panther từng gặp rắc rối khi hoài nghi về tính an toàn của vaccine Covid-19. Lưu Diệc Phi cũng gặp vấn đề tương tự khi có bài đăng nói về chính trị phức tạp.

Nguồn tin từ người trong cuộc cho hay cả hai nữ diễn viên đều không có quyền quyết định. Disney đã yêu cầu Wright xóa tài khoản Twitter, Lưu Diệc Phi tránh xa chủ đề trước khi Mộc Lan ra mắt.

Gina Carano được nhiều hơn mất sau vụ vạ miệng.

Ở vụ việc của Gina Carano, quyết định trục xuất nữ diễn viên khỏi "Nhà chuột" được đưa ra bởi các giám đốc điều hành của Lucasfilm. Các bên liên quan The Mandalorian như giám đốc sáng tạo Jon Favreau không có quyền quyết định.

Các nguồn tin của Hollywood Reporter cho biết Carano nhiều lần bị người xung quanh cảnh báo về những hành vi thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội nhưng không cải thiện.

Vụ việc dừng hợp tác với Carano tạo ra hiệu ứng Domino trong giới làm phim, giải trí nói chung. Hasbro kết thúc quá trình sản xuất nhân vật Cara Dune. Thương hiệu đồ chơi cho biết không có kế hoạch tạo ra nhiều sản phẩm về Dune.

Amazon cũng có động thái rút hết các mặt hàng đồ chơi về nhân vật Cara Dune trên trang. Đại diện hãng từ chối bình luận thêm.

Người trong cuộc nói rằng Cara Dune không phải là một phần trong loạt phim Star Wars tiếp theo. Nguồn tin của Lucasfilm cho biết việc tái khởi động nhân vật không như mong đợi.

Giờ đây, quyết định sa thải Carano của Lucasfilm được người hâm mộ ủng hộ. Trước đó, công ty bị chỉ trích vì không bảo vệ mạnh mẽ John Boyega và Kelly Marie Tran khỏi nạn phân biệt chủng tộc.

Ngày 23/1, công ty cũng được hoan nghênh khi đưa ra tuyên bố ủng hộ Krystina Arielle, người dẫn chương trình The High Republic Show, sau khi cô bị bắt nạt và đe dọa.

Andres Carrington, phó giáo sư tiếng Anh tại ĐH California, Riverside, cho biết lập trường chống lại các hành vi phân biệt của Lucasfilm gửi tín hiệu tốt đến cả nhân viên và người hâm mộ, nhất là nhóm người vốn là nạn nhân của phân biệt chủng tộc.