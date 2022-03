Veloz Cross và Avanza Premio: Sản phẩm chiến lược của Toyota Việt Nam

Với mức giá cạnh tranh cùng loạt trang bị hiện đại, Veloz Cross và Avanza Premio hứa hẹn xác lập chuẩn mực mới cho phân khúc MPV trong nước.

Ngày 22/3, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu bộ đôi MPV Veloz Cross và Avanza Premio. Hãng xe Nhật Bản cho biết 2 mẫu xe này là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của Toyota trong việc cung cấp những sản phẩm ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu di chuyển của khách hàng ở Việt Nam và khắp châu Á.

Veloz Cross là mẫu xe lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Avanza Premio là sự lột xác toàn diện với thế hệ trước đây, hứa hẹn chinh phục thêm nhiều gia đình Việt.

Thiết kế đậm chất crossover

Khác với những mẫu MPV khác trên thị trường, Veloz Cross có kiểu dáng mang phong cách crossover tạo cảm giác khỏe khoắn, cứng cáp. Mũi xe hướng cao cùng với lưới tản nhiệt hình thang lớn, cụm đèn full-LED sắc nét, dải đèn xi-nhan hiệu ứng dòng chảy.

Đường mạ chrome trải dài từ đầu xe tới cuối xe, bộ mâm xe với kích cỡ lớn 17 inch cùng các đường gân dập nổi. Bên cạnh đó, thiết kế đuôi xe dạng hình thang cùng ốp cản sau thể thao kết hợp dải đèn LED liền mạch tạo cảm giác hiện đại, hài hòa với tổng thể chiếc xe.

Avanza Premio cũng có những điểm nhấn mạnh mẽ hơn đời cũ. Phần đầu Veloz Cross được làm cao và vuông vức thay vì mềm mại như các đối thủ trong phân khúc.

Đối với Avanza Premio, chiếc xe tạo sự phá cách với lưới tản nhiệt hình thang cùng các nan ngang tạo điểm nhấn. Cụm đèn LED thanh mảnh cùng viền chrome mang đến hình ảnh thời trang, cuốn hút. Thiết kế mâm xe mới với kích thước 16 inch cùng 2 tông màu năng động; đường gân dập nổi dọc thân xe. Phần đuôi Avanza Premio mới với những đường dập nổi hình thang, cùng cụm đèn hậu ngang full-LED ấn tượng, sắc nét.

Cả 2 mẫu xe đều có đèn chính dùng công nghệ LED, mang đến khả năng chiếu sáng ấn tượng cũng như giúp chiếc xe trông hiện đại hơn.

Phong cách crossover tiếp tục được thể hiện ở phần hông với bộ la-zăng kích thước 17 inch ở Veloz Cross CVT Top và 16 inch 2 tone màu trên Avanza Premio. Viền bánh xe được dập nổi tạo hiệu ứng thị giác hút mắt khi di chuyển trên đường.

Avanza Premio tạo sự phá cách với lưới tản nhiệt hình thang cùng các nan ngang tạo điểm nhấn.

Di chuyển ra phía đuôi xe, Veloz Cross lẫn Avanza Premio đều mang thiết kế dạng hình thang tạo cảm giác hầm hố, vạm vỡ. Tương tự đèn trước, cụm đèn sau cũng sử dụng công nghệ LED với thiết kế liền mạch, mang đến cảm giác hài hòa cho phía sau.

Giá cạnh tranh đi kèm tiện nghi xứng đáng

Bước vào khoang lái, Veloz Cross và Avanza Premio “ghi điểm” không chỉ vì không gian rộng rãi mà còn có hàng loạt trang bị hiện đại.

Veloz Cross CVT Top nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 9 inch cũng như màn hình tốc độ điện tử 7 inch, trong khi Avanza Premio dùng màn hình giải trí 8 inch cùng màn hình tốc độ 4,2 inch.

Toyota Veloz Cross có khoảng cách từ hàng ghế đầu tiên đến hàng ghế thứ 2 đạt 980 mm, rộng nhất phân khúc MPV. Hành khách ngồi hàng ghế thứ 2 dễ dàng điều chỉnh khoảng để chân với khả năng trượt lên đến 240 mm.

Bên cạnh các kiểu gập ghế thông thường, Toyota Veloz Cross và Avanza Premio còn có khả năng gập ghế sofa. Tính năng này giúp gập phẳng hàng ghế sau để mang đến không gian chứa đồ thoải mái.

Veloz Cross và Avanza Premio là minh chứng của Toyota trong việc cung cấp những sản phẩm tốt hơn, chính vì thế 2 mẫu xe này được trang bị loạt công nghệ hàng đầu phân khúc như phanh tay điện tử, khởi động bằng nút bấm, gương gập/mở tự động, sạc không dây… Đặc biệt, trên Veloz Cross CVT Top còn sở hữu khoang lái hiện đại với bảng táp-lô được thiết kế trẻ trung, màn hình giải trí trung tâm 9 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số cùng màn hình đa thông tin 7 inch tùy chỉnh 4 chế độ hiển thị.

Hai mẫu MPV mới có nhiều trang bị đáng chú ý.

“Trái tim” của 2 mẫu MPV mới nhà Toyota là động cơ 1.5L với khả năng sản sinh công suất 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Khối động cơ này đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5.

Bên cạnh những tính năng an toàn cơ bản như phanh ABS/EBD hay hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Toyota còn trang bị cho Veloz Cross CVT Top hệ thống an toàn Toyota Safety Sense, hệ thống này gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành. Bên cạnh 6 túi khi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi hay camera 360… Avanza Premio cũng không thua kém với những tính năng an toàn cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, camera và cảm biến lùi…

Toyota còn trang bị cho Veloz Cross Top hệ thống an toàn Toyota Safety Sense.

Dù được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại, Veloz Cross và Avanza Premio có giá bán hấp dẫn và đầy cạnh tranh trước các đối thủ trong phân khúc.

Cụ thể, Veloz Cross có giá bán khởi điểm 648 triệu đồng cho bản CVT, từ 688 triệu đồng cho bản CVT Top. Toyota Avanza Premio được bán với giá 548 triệu đồng cho bản MT và 588 triệu đồng cho bản CVT.