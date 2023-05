Vệ sĩ của nhóm nhạc Hàn bị truy tố vì đẩy fan nữ gãy xương

Ngày 23/5, tờ Herald Corp đưa tin một vệ sĩ (tạm gọi là A) của nhóm nhạc thần tượng NCT Dream bị truy tố với cáo buộc xô đẩy fan nữ và khiến người này gãy xương.

Anh A bị cáo buộc đẩy B, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, trong quá trình bảo vệ các thành viên NCT Dream tại sân bay quốc tế Incheon. Nhóm nhạc về nước lúc 19h ngày 20/2 sau khi kết thúc chuyến lưu diễn tại Nhật Bản. B được chẩn đoán gãy một xương sườn và phải điều trị 5 tuần.

Theo điều tra của cảnh sát, vào thời điểm đó, các thành viên NCT đã ra khu nhập cảnh trước. Nhân viên bảo vệ chặn lối vào khu nhập cảnh để ngăn người hâm mộ và hành khách bình thường đi theo các thành viên. Anh A xuống máy bay sau và xô đẩy những hành khách khác (trong đó có fan của nhóm nhạc) khi họ đang bị mắc kẹt trong lối đi hẹp để đến khu vực kiểm tra xuất nhập cảnh. Hành động của A khiến B va vào bức tường của lối đi.

Đây không phải lần đầu tiên sự bảo vệ quá mức của các vệ sĩ NCT trở thành vấn đề.

Chỉ vài ngày trước (12/5), tranh cãi cũng nổ ra xoay quanh việc một vệ sĩ hành hung người hâm mộ khi NCT Dream đang rời sân bay quốc tế Incheon để thực hiện chuyến lưu diễn nước ngoài. Người hâm mộ bị hành hung khi đó đứng cách xa các thành viên để quay video. Thế nhưng, vệ sĩ đã đẩy người này một cách thô bạo và khiến cô ngã xuống.

Sau đó, cộng đồng mạng chỉ trích hành động của vệ sĩ và cho rằng anh này đi quá giới hạn. Khán giả cho rằng hành xử của vệ sĩ không phải bảo vệ NCT Dream mà đang tấn công người hâm mộ.

NCT Dream là nhóm nhạc thuộc hệ thống NCT của công ty giải trí SM Entertainment. Ra mắt vào năm 2016, NCT gồm 7 thành viên đều ở độ tuổi thiếu niên. Độ tuổi trung bình của các thành viên tại thời điểm ra mắt là 15,6.

