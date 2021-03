Vẻ quyến rũ của tài tử 45 tuổi đóng 'Godzilla vs. Kong'

Với chiều cao 1,94 m và thân hình vạm vỡ, Alexander Skarsgård được lựa chọn đóng vai chính Tarzan trong bộ phim The Legend of Tarzan (2016). Ngoại hình điển trai và vóc dáng cuốn hút trong phim của tài tử 45 tuổi trở thành chủ đề bàn tán trong thời gian dài. The Legend of Tarzan được xem là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất, giúp anh để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.