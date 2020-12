Vẻ quyến rũ của nữ người mẫu có nhiều hình xăm

Nữ người mẫu hình xăm Amanda Pemberton từng xuất hiện trong vai trò diễn viên cho bộ phim We Must Remain The Wildhearted Outsiders. Chia sẻ với Tattoo Life, cô cho biết các hình xăm trên cơ thể được thực hiện bởi nghệ sĩ nổi tiếng như Ryan Mason, Jon Glessner và Atom. Ảnh: Reddit.