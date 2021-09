Vẻ quyến rũ của nữ diễn viên xuất sắc ở Liên hoan phim Venice

Bắt đầu diễn xuất từ năm 16 tuổi, Cruz đã sắm những vai nặng ký trên màn ảnh rộng. Một trong số đó là lần sánh đôi cùng tài tử Johnny Depp trong phần phim Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011). Vai nữ cướp biển Angelica Teach đòi hỏi sự linh hoạt cùng những pha hành động chuyên nghiệp của Cruz. Ảnh: Pinterest.