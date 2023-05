Về quê nghỉ lễ, người đàn ông trốn truy nã tội hiếp dâm bị bắt

Sau khi gây án hiếp dâm, bị can Phạm Tuấn Đức (49 tuổi) đã bỏ trốn. Người đàn ông này bị bắt khi về Vĩnh Long nghỉ lễ.

Chiều 2/5, Công an phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã liên hệ với Công an quận Bình Tân, TP.HCM để bàn giao bị can Phạm Tuấn Đức (49 tuổi, ở Vĩnh Long).

Đức bị Công an quận Bình Tân truy nã về tội Hiếp dâm. Ngày 2/5, Công an phường 5 phát hiện Đức xuất hiện ở địa phương nên bắt giữ.

Đức bị bắt theo lệnh truy nã. Ảnh: C.A.

Theo cơ quan điều tra, tháng 5/2022, trong thời gian làm việc tại TP.HCM, Đức đã thực hiện hành vi hiếp dâm. Công an Quận Bình Tân sau đó đã khởi tố bị can. Ngày 6/1, Công an Quận Bình Tân đã ra quyết định truy nã bị can.

Đức khai sau khi bị truy nã đã lẩn trốn ở Long An. Trong dịp nghỉ lễ, Đức trở về Vĩnh Long thì bị cảnh sát bắt giữ.