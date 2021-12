'Về nhà, về với yêu thương' - ca khúc nói hộ nỗi lòng người con xa xứ

Nói hộ nỗi lòng của những người con xa quê, ca khúc “Về nhà, về với yêu thương”của NattoEnzym mở đầu với giai điệu da diết cùng tiếng hát ru quen thuộc, mang đến cảm giác muốn về nhà.

Thuở 18-20 chân ướt chân ráo lên thành phố lạ lẫm, vài tháng người trẻ lại kiếm cớ về nhà. Theo thời gian, những chuyến trở về vơi dần. Có năm, chỉ dịp Tết, người con xa quê mới kịp bắt chuyến xe cuối hoặc đành thất hứa “xuân này con không về”. Rồi Covid-19 đến, những chuyến trở về càng khó khăn hơn.

Nỗi niềm ấy được khắc họa qua từng lời ca: “Lang thang bước trên đường - Chợt nghe thấy khúc nhạc thân quen - Lòng bồi hồi, nhớ đến mẹ cha - Đã bao lâu tôi chưa về nhà?”.

Có người không đếm nổi số ngày chưa về nhà, chỉ biết thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đang đến gần, bất cứ bước chân xa xứ nào cũng hướng đến gia đình. Điều quý giá ngày trở về là mâm cơm gia đình còn đầy đủ thành viên và cha mẹ vẫn khỏe mạnh, vui tươi bên con cháu.

Dù bước chân rời quê hương, nỗi lòng người xa xứ vẫn gửi lại nơi chôn nhau cắt rốn. Dẫu đặt chân đến muôn mảnh đất mới, họ luôn mong ngóng và dõi theo quê nhà cùng câu hỏi: “Cha dạo này, có còn tê yếu tay chân - Mẹ dạo này, có còn cảm thấy chóng mặt”.

Ngược lại ở quê hương, đấng sinh thành luôn muốn con cháu trưởng thành. Thế nhưng con cháu càng lớn, cha mẹ cũng già đi và dễ gặp những căn bệnh như tăng huyết áp, tim mạch, đột qụy… Lo lắng về bệnh tật cùng việc thiếu vắng tiếng nói cười của con cháu có thể khiến họ thêm cô đơn.

“Con đang về đây” - câu nói đơn giản nhưng đầy ắp niềm vui ấy xua “buồn phiền” của người đợi. Song song đó, người về cũng gấp gáp để trao những món quà, tình cảm chắt chiu sau bao ngày xa cách. Món quà như thay lời cảm ơn hậu phương luôn sát cánh giúp họ tự tin tung cánh chinh phục khung trời mới. Xúc cảm ấy cũng được đưa vào ca khúc: “Đừng buồn phiền gì - Con đang về đây cùng món quà sức khoẻ NattoEnzym”.

Dường như ai cũng háo hức khi về nhà. Thế nên, phần điệp khúc bài hát nhanh hơn, giai điệu rộn ràng và hai chữ “về nhà” liên tục lặp lại, bởi về nhà sẽ thấy yêu thương. Nhà là nơi đong đầy nỗi nhớ và tiếng cười: “Về nhà về nhà về với yêu thương - Về nhà về nhà về với mẹ cha - Về nhà về nhà về nơi con tim ta - Mang đầy tình yêu và nỗi nhớ - Về nhà về nhà về với yêu thương - Về nhà về nhà về với gia đình”.

Khoảnh khắc về với gia đình để nhận và trao yêu thương. Lựa chọn món quà sức khỏe phù hợp tuổi tác, thể hiện hy vọng cha mẹ luôn sống khỏe là điều con cái mong muốn.Trong đó, NattoEnzym như “người bạn sức khỏe” với tác dụng hỗ trợ giảm nguy cơ đột qụy do cục máu đông: “Về nhà về nhà mang tặng mẹ cha - Món quà sức khoẻ NattoEnzym”.

NattoEnzym do công ty Dược Hậu Giang sản xuất với thành phần chính là nattokinase chiết xuất từ natto - món ăn truyền thống của Nhật Bản - có tác dụng hỗ trợ làm tan sợi tơ huyết và cục máu đông. Từ năm 2010, thương hiệu được nhiều người tin dùng với hai sản phẩm NattoEnzym và NattoEnzym 1000.

Nhằm tăng hiệu quả phòng ngừa đột quỵ cho người bị mỡ máu cao, Dược Hậu Giang bổ sung men gạo đỏ - món ăn lên men truyền thống của Nhật Bản - được biết đến với khả năng hỗ trợ kìm hãm hoạt động của hoạt chất tạo ra cholesterol xấu có hại cho tim mạch. NattoEnzym Red Rice có hai thành phần chính là nattokinase và men gạo đỏ.

Một lý do nữa giúp NattoEnzym Red Rice trở thành món quà ý nghĩa là trong 10 năm liền, thương hiệu vượt qua kiểm định khắt khe, chặt chẽ của Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA), được cấp chứng nhận chất lượng cũng như cho phép gắn dấu mộc JNKA trên bao bì.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice hỗ trợ giảm nguy cơ đột quỵ do cục máu đông với nguyên liệu Nhật Bản; hỗ trợ hoạt huyết và tăng tuần hoàn máu; hỗ trợ làm tan cục máu đông, giảm nguy cơ tắc mạch, đột quỵ do huyết khối, cải thiện tình trạng xay xẩm chóng mặt, tê bì tay chân do thiểu năng tuần hoàn máu. NattoEnzym Red Rice còn góp phần giảm cholesterol máu cho người mỡ máu cao.

Sản phẩm của Công ty CP Dược Hậu Giang - thành viên Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA). Năm 2021 đánh dấu chặng đường 10 năm NattoEnzym đạt chứng nhận JNKA.

