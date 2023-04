Vẻ ngoài nổi bật của nữ idol Ấn Độ ra mắt ở Kpop

Ngày 7/3, Aria xuất hiện trong video tiết lộ đội hình của buổi hòa nhạc K-Stage Yes or No lần thứ 44 - nơi nhóm nhạc nữ mới X:in tham gia biểu diễn vào ngày 12/3. Đến 8/3, cô chính thức được tiết lộ là thành viên thứ 5 cũng là mảnh ghép cuối cùng của X:in.