Vẻ ngoài những thỏi nam châm hút fan nữ của LMHT

Sao LMHT Trung Quốc: 'Tay tôi như ở độ tuổi 40-50'

Jian "Uzi" Zi-hao, xạ thủ của Royal Never Give Up, từng chia sẻ anh gặp nhiều vấn đề ở cánh tay. Đó cũng là lý do tuyển thủ sinh năm 1997 tuyên bố giải nghệ hôm 3/6.