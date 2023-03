Vẻ ngoài khác lạ của T.O.P (BIGBANG) trong show Versace ở Mỹ

Show diễn của Versace ở Los Angeles quy tụ nhiều ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng.

Dàn khách mời đình đám

Ngày 9/3, Versace giới thiệu bộ sưu tập Thu Đông 2023 tại Los Angeles, Mỹ. Nhà mốt phải rời buổi trình diễn từ thứ sáu sang thứ năm do thời tiết, theo The Business of Fashion. Không khí tại sự kiện sôi động vì có nhiều tên tuổi nổi tiếng góp mặt. T.O.P gây bất ngờ khi góp mặt trong buổi trình diễn. Tại hàng ghế đầu, nam rapper ngồi cạnh diễn viên Lee Byung Hun và Lee Min Jung. Mặt khác, Miley Cyrus được khen ngợi khi khoác lên mình mẫu váy xẻ cao. Trang phục bó sát của nhà mốt Italy giúp khoe khéo vóc dáng thon gọn của Dua Lipa, Paris Hilton. Ngoài ra, Anne Hathaway nhìn trẻ trung với mẫu đầm da chiết eo. Hàng ghế đầu của Versace có thêm những gương mặt nổi tiếng khác như Lil Nas X, Channing Tatum,...

Gigi Hadid, Naomi Campbell gợi cảm trên sàn diễn

Sau khi dàn khách mời ổn định chỗ ngồi, show diễn bắt đầu. Gigi Hadid giữ vai trò mở màn. Nữ người mẫu diện blazer chiết eo với phần cầu vai cứng cáp. Lấy ý tưởng từ thời trang những năm 1995, bộ sưu tập mùa này tập trung vào trang phục may đo, vừa vặn và tôn lên vóc dáng người mặc. Donatella cho biết bà muốn giới thiệu những điều bất ngờ ở Los Angeles. "Chúng tôi tránh xa thời trang đường phố. Không hẳn là không liên quan hoàn toàn. Tuy nhiên, khi bạn giới thiệu một chương trình như này, bạn phải nói lên được mình là ai, đến từ đâu", Donatella bày tỏ. Để thể hiện được cá tính riêng của Versace, những bộ đồ với cầu vai cứng cáp, vòng eo thon gọn và thêm thắt điểm nhấn ở ngực được mang lên sàn diễn. Qua buổi trình diễn, Donatella muốn truyền tải thông điệp: "Mặc đẹp, tinh tế và thanh lịch hơn theo một cách nào đó". Nhà mốt đã đưa một số gương mặt người mẫu nổi tiếng lên sàn runway để củng cố thông điệp này.