Vẻ ngây thơ một thời của Địch Lệ Nhiệt Ba

Địch Lệ Nhiệt Ba nổi danh là "Mỹ nhân Tân Cương" với vẻ đẹp rực rỡ, quyến rũ. Thời chưa làm nghệ sĩ, cô có làn da ngăm.

Sohu đưa tin một số hình ảnh cũ của Địch Lệ Nhiệt Ba được người hâm mộ chia sẻ lại. Nữ diễn viên sinh năm 1992 được nhận xét có nét đẹp riêng nổi bật dù chưa trở thành người nổi tiếng.

Trong loạt ảnh cũ, Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng với sự ngây thơ, đôi mắt to tròn. Vóc dáng của ngôi sao Trường Ca hành cao ráo, quyến rũ do đó cô làm nghề người mẫu ảnh trước khi đi đóng phim. Khán giả cũng khen ngợi đường nét sắc sảo trên khuôn mặt, nhan sắc lai Tây cuốn hút do nữ diễn viên là người của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương.

Theo Sohu, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, sắc vóc của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng thăng hạng. Trước đó, cô có làn da ngăm, không đều màu, nhưng hiện tại, mỹ nhân Tân Cương đã có làn da trắng sứ.

Sohu cho biết thêm người hâm mộ đang chờ đợi Địch Lệ Nhiệt Ba lựa chọn dự án mới. Sau khi kết thúc việc quay phim Công tố tinh anh, cô đã 5 tháng không vào đoàn phim. Cô chỉ thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện thương mại cho nhãn hàng mà người đẹp làm người đại diện. Ngoài ra, cô thường chia sẻ hình ảnh đi du lịch, xem triển lãm lên mạng xã hội.

Địch Lệ Nhiệt Ba có đường nét sắc sảo, nổi bật khi chưa nổi tiếng. Ảnh: Sina

Nguồn tin phân tích, với vị thế là ngôi sao đỉnh lưu (nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo, danh tiếng hot nhất, có giá trị thương mại cao nhất), Địch Lệ Nhiệt Ba không thiếu phim để đóng. Cô được các nhà sản xuất ưu ái mời tham gia nhiều dự án lớn.

Tuy nhiên, bước sang tuổi 30, Địch Lệ Nhiệt Ba muốn lựa chọn những dự án có chiều sâu về kịch bản hơn, thử thách diễn xuất hơn như vai công tố viên An Ni trong phim Công tố tinh anh. Vai diễn này hoàn toàn khác với những nhân vật mà trước đó Địch Lệ Nhiệt Ba thể hiện.

Vai diễn trong Công tố tinh anh có ảnh hưởng lớn tới con đường sự nghiệp của nữ diễn viên sau này. Nếu phim có thành tích tốt, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các bộ phim có sức nặng để tranh giải thưởng. Giúp cô xóa bỏ danh hiệu "Thủy hậu" (Thị hậu giành giải thưởng nhờ đi cửa sau) tại Lễ trao giải Kim Ưng 2018. Ngược lại, cô phải tiếp tục đóng những dự án phim ngôn tình, có chất lượng không cao.

Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba còn dự án An Lạc truyện đã quay xong những chưa kịp lên sóng. Bạn diễn của cô là tài tử Cung Tuấn, được đánh giá đẹp đôi bên mỹ nhân Tân Cương.

Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang cân nhắc tham gia dự án phim cổ trang Vạn tra triêu hoàng. Bộ phim có nội dung mới mẻ, hấp dẫn khi nữ chính Tô Lục Hạ liên tục xuất hiện để giúp đỡ những cô gái có số phận khổ sở, giúp họ thay đổi vận mệnh. Nội dung của phim trải qua nhiều câu chuyện khác nhau, ở những thời đại khác biệt.