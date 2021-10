Vé hòa nhạc của BTS tại Mỹ không mở bán công khai

Do nhu cầu đặt trước chỗ ngồi trong buổi hòa nhạc của BTS tại Los Angeles, Mỹ quá cao, đơn vị tổ chức đã quyết định không mở bán vé công khai.

Ngày 9/10, tài khoản Twitter Ticketmaster Fan Support đã đăng thông báo công ty sẽ không mở bán công khai vé tham dự chương trình ca nhạc BTS Permission to Dance on Stage - LA. Ticketmaster Fan Support là một trong các kênh truyền thông chính thức của công ty phân phối và bán vé Ticketmaster có trụ sở tại Mỹ.

Nội dung bài đăng viết: “Vì nhu cầu từ những người từng mua vé show diễn trước của BTS và khách hàng thân thiết trên hệ thống quá lớn, toàn bộ vé trong các buổi biểu diễn của buổi hòa nhạc BTS Permission to Dance on Stage - LA đã được bán hết. Ticketmaster sẽ không mở bán công khai vé tham dự chương trình như kế hoạch từng thông báo”.

Theo người hâm mộ, giá mỗi vé tham dự TS Permission to Dance on Stage - LA giao động trong khoảng 60 USD - 450 USD tùy vào vị trí ngồi và ưu đãi đi kèm. Ảnh: Bighit Entertainment.

Trong tuần, Ticketmaster từng mở bán trước vé tham dự buổi hòa nhạc BTS Permission to Dance on Stage - LA trong khoảng thời gian 15h-22h ngày 8/10 (giờ địa phương). Đối tượng được mua vé sớm là những người đã mua vé VIP tham gia show Map of the Soul Tour - North America của BTS trong năm 2020 và khách hàng thân thiết của hệ thống. Do ảnh hưởng của Covid-19, Map of the Soul Tour - North America đã bị hủy.

Công ty sau đó ra thông báo toàn bộ số vé chuẩn bị cho chương trình đã bán hết. Họ cũng hủy sự kiện mở bán vé công khai cho khán giả đại chúng, dự kiến diễn ra hôm 9/10. Theo nhiều nguồn tin, do nhu cầu của khán giả tiếp tục tăng cao, Ticketmaster đã tung thêm một lượng vé cho các vị trí ngồi không thuận lợi, bị hạn chế tầm nhìn. Tuy nhiên, số vé này cũng nhanh chóng cháy hàng.

BTS Permission to Dance on Stage - LA là chuỗi hòa nhạc gồm bốn buổi biểu diễn trong các ngày 27/11, 28/11, 1/12 và 2/12. Chương trình sẽ được tổ chức tại sân vận động SoFi tọa lạc ở Inglewood, California (Mỹ). Sân vận động SoFi có sức chứa 70.000 khán giả.