Vẻ gợi cảm ở tuổi 20 của ba mỹ nhân quốc tế

Ẩn chứa trong ngôn ngữ âm nhạc của Eilish là chất ma mị, màu giọng thều thào như rỉ vào tai người nghe những lời nói ám ảnh. Từ When We All Fall Asleep, Where Do We Go? với chất nhạc alternative, pha trộn pop trở thành cơn sốt của làng nhạc, đến Bad Guy - ca khúc gây tranh cãi vì chủ đề tình dục nhưng vẫn chạm đỉnh bảng xếp hạng Billboard Hot 100, tất cả đã lý giải cho sự thành công mang tính đột phá của nữ ca sĩ. Ảnh: Instagram.