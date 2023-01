‘Vẽ đường cong’ bất ngờ dẫn đầu bình chọn Bài hát của năm

"Vẽ đường cong" - hit 28 triệu lượt xem của Trúc Nhân, do Khắc Hưng sáng tác - lập thành tích bài hát quảng cáo duy nhất được đề cử và đang dẫn đầu bình chọn giải Cống hiến 2023.

Sau danh hiệu Top 5 danh mục âm nhạc thịnh hành (top trending), ca khúc Vẽ đường cong - sự kết hợp giữa Trúc Nhân, Khắc Hưng và nhãn hàng Olivoilà - tiếp tục đón nhận tin vui khi vào danh sách đề cử bình chọn Bài hát của năm. Đa số khán giả nhận xét bài hát được đầu tư giai điệu và ca từ bắt tai, ý nghĩa, khuyến khích giới trẻ hướng đến lối sống khỏe, tích cực.

Trúc Nhân và Thùy Tiên lần đầu kết hợp trong Vẽ đường cong.

Nhạc sĩ Khắc Hưng cảm thấy vui, tự hào khi "đứa con tinh thần" được khán giả đón nhận, hội đồng nghệ thuật giải Cống hiến 2023 đánh giá cao. Gieo quẻ - tác phẩm khác do anh và Đen sáng tác, Hoàng Thùy Linh thể hiện - cũng góp mặt trong đề cử Bài hát của năm.

“Vẽ đường cong là nhạc phẩm duy nhất có yếu tố quảng cáo góp mặt ở giải năm nay. Việc ca khúc dẫn đầu hạng mục Bài hát của năm cho thấy một sản phẩm không quan trọng tính thương mại mà là nội dung, thông điệp sống ý nghĩa và đóng góp tích cực cho nền âm nhạc", Khắc Hưng nói. Tính đến 9h ngày 16/1, tác phẩm nhận 4.260 điểm từ bình chọn khán giả, bỏ xa các ứng viên khác.

Khắc Hưng tiết lộ khi nhận lời mời hợp tác của nhãn hàng Olivoilà và được truyền cảm hứng về thông điệp "sống khỏe vẽ đường cong", anh lập tức muốn lan tỏa tinh thần ấy. Thông điệp hiện đại, thiết thực với các cô gái trẻ, nhất là những người vẫn loay hoay trong bộn bề công việc, quên chăm chút bản thân.

"Tôi thích cách chơi chữ của nhãn hàng Olivoilà, hiện đại nhưng gần gũi. Mọi người thường nghĩ đường cong là diện mạo bên ngoài. Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh chúng ta là bản thể với vẻ đẹp độc nhất, do đó, hãy tự tin, yêu chính mình. Khi hiểu rõ và bị thuyết phục, cảm hứng sáng tác ca khúc cũng đến rất tự nhiên", anh nói.

Bài hát truyền tải thông điệp “sống khỏe vẽ đường cong” đến khán giả trẻ.

Phần thể hiện của Trúc Nhân và hỗ trợ diễn xuất từ Thùy Tiên cũng là một trong những điểm cộng giúp ca khúc tăng sức lan tỏa. Trúc Nhân cho hay: "Với tôi, Vẽ đường cong đến thật bất ngờ nhưng đúng thời điểm. Tất cả yếu tố gồm giai điệu của Khắc Hưng, lần đầu tiên hợp tác Thùy Tiên, câu chuyện truyền cảm hứng và ý tưởng từ đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đưa vào MV đều hài hòa, cộng hưởng tạo nên thông điệp mà tôi rất tâm đắc: 'healthy is the new sexy' - chúng ta đều đẹp khi chúng ta biết yêu thương, chăm sóc bản thân".

​​​​​Video - MV ‘Vẽ đường cong’ chạm mốc 28 triệu view Bài hát được đầu tư giai điệu và ca từ bắt tai, ý nghĩa, khuyến khích giới trẻ hướng đến lối sống khỏe, tích cực.

Đại diện nhãn hàng dầu olive Olivoilà bất ngờ khi ca khúc dẫn đầu bình chọn Bài hát của năm. "Điều này cho thấy thông điệp ý nghĩa đã chạm đến người nghe. Hơn cả yếu tố thương mại, thông điệp 'sống khỏe vẽ đường cong' với nguồn năng lượng tích cực, ca từ gần gũi và hiện đại giúp nhạc phẩm 'vẽ' nên thành tích đặc biệt này", vị này nói.

Nhạc phẩm truyền tải thông điệp vẻ đẹp không giới hạn ở ngoại hình.

Theo nhãn hàng Olivoilà, định nghĩa vẻ đẹp thực sự không giới hạn ở ngoại hình, mà còn nằm trong tâm hồn, lối sống tích cực, sự tự tin. Đó cũng là tinh thần mà thương hiệu muốn truyền tải đến khán giả qua ca khúc.

"Với Vẽ đường cong, chúng tôi muốn nhấn mạnh 'tuyên ngôn' về vẻ đẹp hiện đại - không cần áp đặt mình vào những thước đo, chuẩn mực. Vẻ đẹp thật sự nằm ở suy nghĩ tích cực từ bên trong và sự khỏe khoắn toát ra ở dáng vóc bên ngoài. Trên hành trình ấy, Olivoilà đồng hành, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm tốt cho sức khỏe, góp phần cải thiện sắc vóc, thể chất lẫn tinh thần", đại diện nhãn hàng nói thêm.

Giải Cống hiến ra đời năm 2005. Sự kiện nhằm tôn vinh các khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng. Theo truyền thống, giải thưởng do hơn 100 nhà báo theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật của các cơ quan báo đài toàn quốc bình chọn. Gala trao giải dự kiến diễn ra giữa tháng 2.