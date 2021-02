Vẻ điển trai của tài tử đóng vai phản diện vĩ đại nhất 'Harry Potter'

Dự án The House of Gaunt nói về Chúa tể Voldemort chuẩn bị ra mắt khán giả ngày 29/5. Tác phẩm độc lập do đạo diễn người Pháp Joris Faucon Grimaud thực hiện. Do phải huy động vốn từ cộng đồng, bộ phim có nhân vật chính là kẻ phản diện nổi tiếng trong series Harry Potter mất đến 5 năm để lên ý tưởng, casting và sản xuất.