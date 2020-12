Vẻ điển trai của Quân A.P trên sân khấu ZMA 2020

Sở hữu ngoại hình điển trai và giọng hát trầm ấm, Quân A.P chinh phục số đông thính giả qua các ca khúc chiếm giữ thứ hạng cao trên #zingchart như Ai là người thương em, Tự nắm tay mình, Còn gì đau hơn chữ đã từng, You are my crush.