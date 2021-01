Vẻ đẹp tuổi 21 của thiên thần lai Nancy

Nancy sinh năm 2000, tên đầy đủ là Nancy Jewel McDonnie và là con lai Mỹ - Hàn. Cha nữ thần tượng là cựu quân nhân còn mẹ cô là nghệ sĩ violin. Nữ ca sĩ nổi tiếng từ tiểu học khi xuất hiện trong Korea Got Talent cùng nhóm nhảy hip hop thiếu nhi. Sau đó, Nancy bước đầu đặt chân vào showbiz khi đảm nhận vai trò MC cho chương trình thiếu nhi Mak Ee Rae Show: Just Do It Expedition cùng diễn viên Kim Yoo Jung.