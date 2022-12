Vẻ đẹp truyền thống kết hợp nét phá cách trên MINI Cooper S 3-cửa mới

Sự xuất hiện của MINI Cooper S 3-cửa thổi làn gió mới trên thị trường hatchback đô thị bởi vẻ cổ điển sang trọng đậm dấu ấn Anh quốc nhưng cũng sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ.

Khác với những hãng xe lựa chọn phong cách phổ thông hướng đến số đông, MINI tự tạo lối đi riêng với phong cách cổ điển, độc đáo đậm chất Anh quốc. Nét hoài cổ của MINI dường như không hề lạc điệu với xu thế biến đổi không ngừng của thời cuộc, mà lại mang vẻ đẹp biểu tượng và tạo dấu ấn riêng trên thị trường xe hơi toàn cầu.

Tuy nhiên, thương hiệu vẫn luôn sẵn sàng đổi mới để đáp ứng thị hiếu khách hàng dựa trên các đặc điểm mang tính “di sản”: Vẻ đẹp mang đậm tính thời trang trong thân hình vuông vức, nhỏ nhắn.

Dấu ấn biểu tượng đối với văn hóa đại chúng Anh quốc

Năm 1999, MINI trở thành cái tên đứng thứ hai trong danh sách mẫu xe có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XX khi gắn liền với nhiều nghệ sĩ, nhân vật tên tuổi và sự kiện nổi bật của dòng chảy lịch sử. Dần len lỏi vào đời sống tinh thần của người dân, MINI đã trở thành dấu ấn biểu tượng đối với văn hóa đại chúng xứ sở sương mù.

Giới sành âm nhạc chẳng còn xa lạ gì với hình ảnh MINI xuất hiện bên cạnh 4 thành viên của nhóm nhạc trứ danh The Beatles hay huyền thoại David Bowie. Trên màn ảnh rộng, chiếc MINI Cooper và Cooper S còn xuất hiện trong loạt phim A Shot in the Dark (1964), Magical Mystery Tour (1967), Vive le Sport và The Italian Job (1969). Và sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua hình ảnh chiếc MINI Cooper 1000 Mark II đời 1976 nhỏ nhắn thân thiết “như hình với bóng” cùng Mr Bean trong series phim hài đình đám mọi thời đại.

Người Anh khai sinh ra MINI, nhưng người Đức - những ông chủ của tập đoàn BMW - lại có công đưa thương hiệu và sản phẩm MINI phủ sóng toàn thế giới. Từ năm 2000, MINI có doanh số liên tục tăng trưởng và đến nay hiện diện ở hơn 80 quốc gia tại tất cả châu lục, trong đó có Việt Nam.

Ngoại hình sang trọng, tinh tế của MINI Cooper.

Ngoại thất tối giản, tinh tế

Đầu năm nay, MINI 3-cửa bản Cooper được ra mắt, mang vẻ đẹp đặc trưng của dòng xe cổ điển thuộc những năm 60 thế kỷ trước, nhưng cũng không kém phần năng động, sang trọng. Đến cuối năm nay, phiên bản nâng cấp Cooper S được giới thiệu chính thức trong tháng 12, tạo nên điểm nhấn sôi động cho phân khúc hatchback hạng sang cỡ nhỏ trên thị trường 4 bánh tại Việt Nam.

Sở hữu phong cách tối giản cùng kích thước nhỏ gọn, MINI Cooper S 3-cửa có thiết kế tổng thể hiện đại và cá tính. Phần ốp thân xe tạo điểm nhấn với thiết kế màu đen piano kết hợp logo “Cooper S” tinh tế.

Logo hình chữ S.

Là dòng xe đô thị cỡ nhỏ, MINI Cooper S 3-cửa được trang bị đèn chiếu sáng dạng LED. Cụm đèn hậu đặc trưng với thiết kế Union Jack sử dụng công nghệ LED sợi quang. Ở thiết kế cản trước, MINI Cooper S 3-cửa thể hiện đường nét hiện đại và táo bạo với các hốc gió được tích hợp ở bên trái và phải, giúp tăng cường đáng kể tính khí động học, nhờ đó góp công lớn trong việc cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Thiết kế phía trước MINI Cooper S 3-cửa.

Nếu có ai yêu thích sự độc lạ, cá tính, nổi bật trên đường phố và đang tìm kiếm mẫu xe thời trang nhỏ gọn, MINI Cooper S 3-cửa hứa hẹn là lựa chọn không thể bỏ qua. Với vẻ đẹp xuyên thời gian cùng sự gọn nhẹ, linh hoạt, chiếc hatchback “sang chảnh” này có thể chiều lòng các cư dân đô thị và trở thành niềm tự hào của chủ nhân mỗi khi cầm lái xuống phố.

Đường nét thiết kế trên MINI Cooper S 3-cửa đề cao sự sang trọng, cổ điển.

Nội thất tiện nghi và tối ưu hóa không gian

Nội thất MINI Cooper S 3-cửa một lần nữa “ghi điểm” nhờ sự tối ưu hóa về không gian. Trên khoang lái, cụm đồng hồ kỹ thuật số được MINI mới thay thế cho taplo truyền thống. Bảng điều khiển được đặt theo góc tầm nhìn trực tiếp của người lái, cung cấp thông tin cần thiết với cách hiển thị hiện đại. Đồng hồ kỹ thuật số sắc nét và màn hình cảm ứng trung tâm 8,8 inch hiển thị bên cạnh cung cấp các thông tin chi tiết như tốc độ, mức nhiên liệu, quãng đường, nhiệt độ và hướng dẫn điều hướng. Ngoài ra, hàng ghế sau có thể gập xuống theo tỷ lệ 60/40 giúp không gian khoang hành lý được mở rộng tới 731 lít.

Khoang hành lý có thể mở rộng tới 731 lít.

Màn hình cảm ứng trung tâm MINI Visual Boost 8,8 inch có độ phân giải cao và thân thiện với người dùng. Hệ thống gồm bộ dò sóng đôi FM và tính năng quét đài, cùng với đó là hệ thống loa mang đến âm thanh rõ ràng, sắc nét cho đa dạng thể loại nhạc và âm thanh thoại.

Hệ thống Visual Boost còn có thể cung cấp kết nối Bluetooth cho các thiết bị tương thích, cho phép gọi điện thoại rảnh tay thuận tiện và truy cập không dây vào album nhạc được lưu trữ trên thiết bị của chủ nhân. Bảng điều khiển trung tâm có hai trạng thái màu sắc HMI khác nhau để tăng độ tinh tế với đèn LED xung quanh và các nút cảm ứng. MINI Visual Boost có thể được điều chỉnh dễ dàng thông qua các phím ở bên dưới màn hình, điều khiển trực tiếp trên màn hình cảm ứng, hoặc thông qua phím tắt trên vô lăng.

Trải nghiệm của người lái còn được thăng hạng với vô lăng 3 chấu thể thao bọc da Nappa, có phần tựa ngón tay hình đường may màu xám. Các phím điều khiển đa chức năng trên tay lái được tô điểm bằng màu đen piano. Để thuận tiện hơn, các phím điều khiển cụ thể cũng tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị, được tích hợp vào chấu ngang.

MINI Cooper S 3-cửa còn được trang bị hệ thống ánh sáng Ambient Light cho phép tinh chỉnh màu sắc bên trong khoang lái, tùy thuộc vào thế giới màu sắc hiển thị trong màn hình trung tâm.

Khả năng vận hành linh hoạt cùng cảm giác lái go-kart

MINI Cooper S 3-cửa có khả năng vận hành ổn định nhờ trang bị động cơ dung tích 1,5 lít, 4 xy lanh thẳng hàng, áp dụng công nghệ MINI TwinPower Turbo, sản sinh công suất 189 mã lực cùng mô-men 280 Nm kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép Steptronic. Thiết kế nhỏ gọn, vòng quay ngắn cho phép MINI S 3-cửa di chuyển nhanh chóng qua các con phố hẹp và giao thông đông đúc.

Ở chế độ lái Sport, chủ nhân có thể tăng tốc và phản ứng nhanh chóng để có được sự nhanh nhẹn ấn tượng. Nhờ đó, người lái được trải nghiệm trọng tâm thấp, vòng tua máy cao, mang tới cảm giác lái go-kart và tận hưởng niềm vui tối đa khi ngồi trên chiếc MINI.

Nội thất tiện nghi, hiện đại của MINI Cooper S 3-cửa.

Ngoài ra, xe được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như hệ thống treo thích ứng; hệ thống kiểm soát hành trình với chức năng phanh; hệ thống hỗ trợ lái xe, đỗ xe; hệ thống truy cập tiện nghi; camera quan sát lùi xe và hệ thống hỗ trợ tiện ích đóng/mở gương xe.