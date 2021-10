Vẻ đẹp độc hại của Instagram

Cô gái 17 tuổi thừa nhận bức ảnh mất một tiếng chỉnh sửa chẳng giống mình ngoài đời, nhưng vì lượt thích quá nhiều khiến cô không ngừng được việc chỉnh ảnh khi đăng lên Instagram.

John Duffy, tác giả cuốn sách "Parenting the New Teen in the Age of Anxiety" (Nuôi dạy thanh niên mới lớn trong thời đại lo lắng), đang làm việc tại Chicago (Mỹ), chuyên hỗ trợ trị liệu tâm lý cho thanh thiếu niên, cha mẹ, các cặp vợ chồng và gia đình.

Một cô gái 17 tuổi tìm đến Duffy để trị liệu cho biết cô bị ám ảnh với chụp ảnh tự sướng, mỗi ngày dành ít nhất một tiếng để chụp và chỉnh sửa những bức hình trở nên hoàn hảo.

"Cô ấy mất rất nhiều thời gian để chỉnh ảnh của mình bằng nhiều bộ lọc mới thoải mái để đăng nó lên Instagram. Cô gái trẻ thừa nhận tấm ảnh đó chẳng giống mình ngoài đời, nhưng lượt thích đổ về quá lớn khiến cô tiếp tục muốn có một tấm khác đẹp hơn. Cô gọi đó là chứng 'nghiện lòng tự trọng'", ông nói với CNN.

Instagram gây ảnh hưởng tới tâm lý và cách nhìn nhận bản thân của thanh thiếu niên.

Nhiều khách hàng tuổi teen nói với John Duffy rằng Instagram là một nơi tối tăm và đầy rắc rối với tâm trí người trẻ tuổi.

Họ thấy bản thân không đủ đẹp, không xứng để đăng hình. Vì vậy, họ sẽ dùng filter và chỉnh sửa vóc dáng, cố biến mình trở thành kẻ giống với những người nổi tiếng mà họ theo dõi, ngưỡng mộ.

Chỉnh sửa hình ảnh là một trò gây nghiện. Nhiều cô gái đã cố gắng thay đổi vẻ ngoài để trông chuẩn theo một khung nào đó, một số bị tổn thương tâm lý khi hình ảnh của bản thân được đăng lên.

Có nhóm các cô gái theo dõi các tài khoản Instagram khác, nhưng hiếm khi đăng ảnh của mình vì xấu hổ hoặc sợ bị chế giễu ngoại hình. Cân nặng, khuôn mặt, mái tóc đều khiến họ không đủ tự tin để trưng ra ngoài.

Thực tế, theo một nghiên cứu được thực hiện bởi chính công ty mẹ Facebook, Instagram có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần và sự tự tin về cơ thể của thanh thiếu niên, đặc biệt là các cô gái.

Trên Instagram, nhiều cô gái mới 14-15 tuổi nhưng có phong cách gợi cảm, khoe thân để nổi tiếng. Ảnh: @daniellecohn, Thabata Hissnaeur.

Các nam thiếu niên cũng có nguy cơ bị bệnh tâm lý. Những chàng trai tuổi teen thường chạy theo hình tượng những người đàn ông mà họ cảm thấy có vẻ ngoài nam tính lý tưởng. Họ mang nhiều nỗi bất an giống như nữ giới đồng trang lứa nhưng ít được để cập tới.

"Một cậu bé mà tôi trị liệu thỉnh thoảng xóa ứng dụng Instagram khỏi điện thoại, cảm thấy tự ti khi bạn bè trong lớp có nhiều người theo dõi hơn và đã tích lũy được nhiều 'lượt thích' hơn mình. Điều đó khiến cậu ghê tởm chính mình, thực sự tin rằng mình là người không xứng đáng được yêu thương", John Duffy kể.

Một phần quan trọng là những tổn thương mà Instagram gây ra cho giới trẻ thường diễn ra vào đêm muộn khi họ lướt mạng xã hội, nên sự cô đơn thường kéo theo vấn đề về nhận thức giá trị bản thân.

Cuối cùng, một mạng xã hội được thiết kế để giải trí và kết nối cộng đồng lại mang đến một thực tế nghiệt ngã đối với chúng ta.

Nhiều thanh niên tạo "Finsta" - từ rút gọn của "fake" và "Instagram", là tài khoản Instagram phụ hoặc tài khoản riêng tư thứ 2, nơi họ loại bỏ sự theo dõi của người thân. Chỉ một nhóm nhỏ đối tượng được lựa chọn có thể theo dõi tài khoản Finsta.

Thiếu niên thường bày tỏ thái độ cực đoan trên những tài khoản phụ này. Một Finsta có thể chứa nội dung đặc biệt, tiêu cực và không phù hợp nhưng người lớn trong gia đình không thể nhìn thấy.

John Duffy cho biết hiện có một cuộc bàn tán về Instagram Kids, dành riêng cho trẻ 10-12 tuổi. Tuy nhiên mạng lưới đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi trẻ em còn quá nhỏ chưa có sự chuẩn bị cho sự bùng nổ tâm lý khi bước vào không gian mạng xã hội này.