Vẻ đẹp di sản trường tồn trong BST Saint Laurant Thu Đông 2022

Kỹ thuật cắt may đỉnh cao của những người thợ ở Saint Laurent cũng là điều không thể bỏ qua. Những đường cắt chuẩn xác cùng đường may tinh tế, tỉ mỉ làm nên phom dáng quyến rũ cho người phụ nữ Saint Laurent. Bên cạnh đó, những món trang sức, phụ kiện to bản tiếp tục thống trị và tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ, đơn cử như vòng tay to bản nhiều hình dáng, nhẫn và khuyên tai kim loại.