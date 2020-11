Vẻ đẹp cơ bắp đang lên ngôi ở Hollywood

Nét quyến rũ, ngọt ngào như Johnny Depp hay Leonardo DiCaprio thời trẻ đã không còn chiếm ưu thế tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Phân tích

Hồi thập niên 1990, Hollywood tràn ngập gương mặt điển trai lãng tử. Đôi mắt mơ màng, nụ cười bất cần cùng phong cách bụi bặm của Johnny Depp hay Jared Leto đã ghi điểm tuyệt đối phần nhìn từ khán giả.

Thế nhưng, sang thế kỷ 21, thời đại mà hàng loạt siêu anh hùng liên tục công phá màn ảnh rộng, tiêu chuẩn về nhan sắc đã khác. Những cá nhân có hình thể lực lưỡng, mạnh mẽ như The Rock, Vin Diesel và Chris Hemsworth mới được yêu thích hơn.

Thực tế rằng vẻ lãng tử không biến mất hoàn toàn, tuy nhiên, tiêu chuẩn này dần bị lép vế.

Thời vàng son của vẻ đẹp lãng tử

Từ rất lâu, James Dean, Alain Delon và Richard Gere đều là những biểu tượng cho vẻ đẹp phóng túng, tự do. Tuy nhiên phải đến những năm 1990 mới là thời vàng son của “những gã trai hư” Johnny Depp, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio.

Loạt tên tuổi thế hệ này không chỉ chinh phục khán giả bằng tài năng diễn xuất mà còn tỏa sáng nhờ cá tính mạnh và sức lôi cuốn đặc biệt từ ngoại hình. Ấn tượng mạnh mẽ nhất về họ có lẽ là vẻ lãng tử, khí chất bất cần.

Trên các diễn đàn về phim, nhiều thành viên hồi tưởng hình ảnh Depp hào hoa, bóng bẩy với tính cách rõ bốc đồng, hay ngôi sao Titanic toát lên vẻ tinh nghịch, láu cá. Cả hai cũng được biết đến là những “tay sát gái” có hạng trong giới nghệ thuật.

Trước khi gắn bó với hình tượng quái dị, tưng tửng, Depp là trai hư đích thực. Anh từng khiến Kate Moss, Sherilyn Fenn, Winona Ryder... say đắm trước gương mặt mơ màng và gợi tình của mình.

Ba tài tử đại diện cho vẻ đẹp lãng tử của Hollywood ở thập niên 1990. Ảnh: Pinterest.

Cùng thời với Depp, DiCaprio lai 3 dòng máu Đức, Italy và Nga, ngoại hình của anh cũng rất khác biệt. Được yêu thích từ tác phẩm Romeo & Juliet, nhưng phải sau Titanic, DiCaprio mới vang danh toàn cầu, nhận về cát-xê triệu USD. Chàng họa sĩ nghèo Jack Dawson gây mê mẩn bởi sự ngọt ngào và trái tim si tình.

Bàn về độ nổi tiếng của tài tử người Mỹ, nhà phát hành phim Jim Gianopulos chia sẻ: “Đó thật sự như một đại dịch. Hàng triệu người hâm mộ đổ ra rạp để xem Leo, họ phát cuồng vì anh ấy”.

Nhắc đến biểu tượng quyến rũ thập niên 1990 không thể thiếu Brad Pitt. Khi góp mặt trong Troy, độ điển trai của anh là một trong những yếu tố giúp phim thành công.

Ông bố 6 con mang đậm chất Mỹ với khuôn hàm góc cạnh nam tính, gu ăn mặc bụi phủi gắn liền với chiếc môtô phân khối lớn. Thậm chí rất nhiều ý kiến đánh giá ngoại hình của anh trông khá giống các vị thần Hy Lạp.

Nhìn vào các cuộc đua nhan sắc, danh hiệu Người đàn ông quyến rũ nhất ở thế kỷ trước liên tục gọi tên loạt sao nam kể trên, cộng thêm Matthew McConaughey và George Clooney. Điểm chung của họ là đều mang nét đẹp lãng tử.

Thời của The Rock, Chris Evans

Thế kỷ 21 bắt đầu với sự lên ngôi của hàng loạt phim siêu anh hùng. Từ Vũ trụ điện ảnh Marvel đến Vũ trụ điện ảnh DC, đâu cũng thấy hình ảnh anh hùng với những múi cơ cuồn cuộn như tạc tượng.

Tất nhiên, siêu anh hùng cứu cả thế giới thì phải có hình thể lớn, vẻ ngoài đáng tin cậy hơn là sự thờ ơ hay bất cần. Siêu nhân, Captain America hoặc thần sấm Thor đều có sức mạnh phi thường, gánh trên vai nhiều trọng trách. Thế nên việc thủ vai các nhân vật này đều là những cái tên có ngoại hình hoàn hảo như Henry Cavill, Chris Evans, Chris Hemsworth.

Cơ bắp hấp dẫn của "Đại úy Mỹ" Chris Evans. Ảnh: Manofmany.

Phim hành động chiếm thị phần lớn tạo sức ép cho sao nam. Họ buộc phải tập luyện điên cuồng để có cơ bắp như mong muốn và để đáp ứng yêu cầu của bộ phim.

Đơn cử, hai ngôi sao đóng điệp viên James Bond và Ethan Hunt không chỉ biết tán tỉnh bóng hồng, họ còn phải trải qua quá trình gym khắc nghiệt để vừa có thể hình đẹp, vừa có sức bền thực hiện các pha rượt đuổi tội phạm, chạy trốn sự truy sát của thế lực thù địch.

Từ đây cho thấy một thực tế rằng thị hiếu khán giả cũng dần thay đổi.

Nét khỏe khoắn, gợi cảm với thân hình lực lưỡng dần thành niềm yêu thích thay thế cho sự phóng túng, lãng tử.

Điển hình cho vẻ đẹp cơ bắp được ngưỡng mộ toàn thế giới phải kể siêu sao hành động The Rock. Anh từng được bình chọn là Người đàn ông quyến rũ nhất năm 2016 vì luôn xuất hiện với sự mạnh mẽ, đồ sộ khi có chiều cao tới 1,96 m.

The Rock tập luyện điên cuồng để có hình thể hoàn hảo. Ảnh: Pinterest.

Xuất thân từ vận động viên đô vật, The Rock cực kỳ nghiêm khắc với bản thân. Anh không thể hình dung các khối cơ sẽ ra sao nếu từ bỏ tập luyện.

Theo The Sun, diễn viên Fast and Furious tập 6 ngày/tuần, thường bắt đầu lúc 4h sáng. Các bài tập của anh đa số với tạ nặng. Tài tử kết hợp kéo xà đơn và squat liên tục suốt buổi tập. Ngoài ra, mỗi ngày anh ăn tới 7 bữa, tiêu thụ 5.000 calories để tăng cường protein và carbs. Tất cả thực phẩm đều được anh cân đo kỹ lưỡng trước khi dung nạp vào cơ thể.

Cùng với khả năng diễn xuất thiên bẩm, chính sự chuyên nghiệp và chăm chỉ duy trì hình ảnh đã giúp The Rock kiếm tiền giỏi nhất năm 2019 với 89,4 triệu USD từ cát-xê đóng phim và quảng cáo.

“Đối với tôi, tập luyện là cách để trị liệu, giúp cơ thể tốt hơn. Tôi yêu gym, nó giúp tôi cảm nhận được dư vị tuyệt vời của cuộc sống. Và thật tuyệt khi trở thành một những gã hấp dẫn nhất hành tinh”, anh nói.

Ngoài ngôi sao 48 tuổi, bảng tổng sắp Những người đàn ông quyến rũ nhất thập kỷ do People bình chọn còn có những ngôi sao cơ bắp khác là Chris Hemsworth, Channing Tatum, Adam Levine. Điều này chứng tỏ sức hút của quý ông với công chúng đến từ cơ thể dẻo dai, nhiều múi.

Thậm chí, biểu tượng lãng tử Brad Pitt khi xuất hiện trong tác phẩm Once Upon A Time In Hollywood năm ngoái cũng phải tập luyện cật lực cho màn khoe thân trong phim nhằm thu hút người xem.