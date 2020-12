Vẻ đáng yêu của sao nhí thủ vai Wonder Woman

Cô bé được nhà làm phim phát hiện và mời thử vai cho dự án Wonder Woman khi đang đi mua sắm cùng gia đình tại Oxford năm lên 8 tuổi. Aspell và bạn diễn Emily Carey là hai diễn viên đầu tiên thủ vai Wonder Woman thuở nhỏ trên màn ảnh. Trong Wonder Woman (2017), Lilly Aspell và Carey cùng thủ vai Diana Prince/Wonder Woman khi còn nhỏ. Tới Wonder Woman 1984, Aspell tiếp tục thủ vai Diana Prince tuổi thiếu niên trong phân cảnh đại hội thể thao tại Themyscira.