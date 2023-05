'Vệ binh dải Ngân Hà 3' dẫn đầu phòng vé Trung Quốc

Vượt qua nhiều đối thủ nội địa, bộ phim của đạo diễn James Gunn có mở màn ấn tượng. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho sự tái xuất của MCU tại thị trường này.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (tựa Việt: Vệ binh dải Ngân Hà 3) ra rạp tại Trung Quốc từ ngày 5/5. Theo Cbr, bộ phim đang có thành tích khá ấn tượng, vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp phòng vé quốc gia tỷ dân.

Đây được coi là màn báo hiệu sự trở lại của phim Hollywood ở thị trường này. Bởi sau đại dịch, hàng loạt dự án, kể cả các bom tấn siêu anh hùng đều không tạo được nhiều ảnh hưởng tại đây.

Tín hiệu tích cực

Theo đơn vị bán vé Maoyan, Guardians of the Galaxy Vol. 3 đã vượt qua nhiều tác phẩm nội địa, bao gồm Born to Fly và Godspeed, để giành vị trí quán quân.

Tính đến sáng 7/5, chỉ sau hơn 2 ngày công chiếu, doanh thu bộ phim siêu anh hùng đã lên tới gần 20 triệu USD . Tờ Deadline dự đoán con số này sẽ vượt qua 25 triệu USD sau khi kết thúc cuối tuần mở màn tại Trung Quốc.

Thành tích này ấn tượng hơn hẳn so với các bom tấn Marvel thời gian gần đây. Đơn cử, Black Panther: Wakanda Forever và Ant-Man and the Wasp: Quantumania chỉ kiếm được lần lượt 15,5 triệu USD và 39 triệu USD trong suốt khoảng thời gian trụ rạp tại Trung Quốc.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 có mở màn ấn tượng tại Trung Quốc.

Dẫu vậy, thành tích của Guardians of the Galaxy Vol. 3 vẫn kém xa so với thời kỳ đỉnh cao trước đại dịch Covid-19. Phần 2 của loạt phim này từng dắt túi 48 triệu USD trong tuần mở màn tại Trung Quốc.

Sau đại dịch, Trung Quốc tập trung chủ yếu vào các dự án nội địa và có lệnh cấm đối với loạt phim của Marvel Studios. Trước đó, hàng loạt phim MCU không được phát hành ở thị trường này bao gồm Black Widow, Spider-Man: No Way Home, Eternals, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Thor: Love and Thunder.

Sau hơn ba năm kể từ 2019, Black Panther: Wakanda Forever, Ant-Man and the Wasp: Quantumania và Guardians of the Galaxy Vol. 3 lần lượt được phát hành tại các cụm rạp. Đây được coi là bước ngoặt giúp xưởng phim khổng lồ tối đa doanh thu khi có thể tiếp cận thị trường tỷ dân màu mỡ.

Màn tái xuất ấn tượng của MCU

Không riêng tại Trung Quốc, Guardians of the Galaxy Vol. 3 đang nhận được phản hồi tốt từ nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tác phẩm thu về hơn 21 tỷ đồng sau ít ngày ra rạp, dù phải cạnh tranh với hai đối thủ rất mạnh của điện ảnh nội địa là Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Con Nhót mót chồng.

Bộ phim thứ 32 của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) lấy bối cảnh hậu sự kiện Endgame. Chuyện phim xoay quanh nhóm Vệ binh khi không còn Gamora. Trong một phút lơ là, cả hội bị một nhân vật lạ mặt tấn công. Cuộc tập kích khiến tất cả không kịp trở tay.

Câu chuyện của Rocket Raccoon là điểm sáng nổi bật trong phim. Ảnh: Marvel Studios.

Hậu quả, Rocket Raccoon bị trọng thương và rơi vào hôn mê. Để cứu chú gấu mèo đang hấp hối, Star Lord cùng các thành viên còn lại phải tìm cách đột nhập căn cứ kẻ chủ mưu. Kể từ đây, quá khứ của Rocket được khám phá, mở ra câu chuyện ký ức đau thương.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 là dự án cuối cùng của James Gunn trước khi chia tay Marvel Studios. Đây đồng thời là chương cuối hành trình của nhóm Vệ binh trên màn ảnh rộng. Khán giả sẽ phải chia tay nhiều anh hùng như Drax và Gamora. Trong khi đó, đoạn after-credit của phim hé lộ Star Lord sẽ tiếp tục hành trình của mình trong MCU.

Phim được đánh giá khá cao về chất lượng. Bên cạnh nội dung tri ân có chiều sâu, yếu tố giải trí cũng thỏa mãn được khán giả, đặc biệt là phần đồ họa kỹ xảo mãn nhãn. Trên trang Rotten Tomatoes, Guardians of the Galaxy Vol. 3 nhận số điểm 81% từ các chuyên gia và 95% từ khán giả.

Mới đây, khi trả lời người hâm mộ, đạo diễn cũng xác nhận có ít nhất một thành viên trong nhóm sẽ góp mặt trong dự án phim lớn tiếp theo, Superman: Legacy. Một bộ phận khán giả phỏng đoán đó là Star Lord với tư cách khách mời (cameo). Trong khi đó, tờ Movieweb cho rằng Dave Bautista có khả năng sẽ được mời thủ vai Lex Luthor.

Chuyên mục Giải trí giới thiệu loạt sách về siêu anh hùng Marvel: Incredible Hulk ẩn chứa nhiều tình tiết thú vị xoay quanh mối quan hệ giữa Hulk và Bruce Banner. Hành trình gần nửa thế kỷ của Wolverine tổng hợp các cột mốc đáng nhớ về gã dị nhân sở hữu bộ móng vuốt sắc bén Wolverine.