'Vệ binh dải Ngân Hà 3' bị phản ứng về việc phân loại độ tuổi

Khán giả quốc tế không đồng tình với việc phân loại lứa tuổi PG-13 cho "Guardians of the Galaxy Vol. 3". Bom tấn nhà Marvel có nhiều yếu tố bạo lực kết hợp ngôn từ tục tĩu.

Theo CBR, tác phẩm thứ 32 thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) vấp phải ý kiến trái chiều về công tác phân loại độ tuổi người xem. Một bộ phận khán giả quốc tế phản đối việc xếp hạng PG-13 (khán giả 13 tuổi trở lên) với Guardians of the Galaxy Vol. 3. Họ cho rằng phim có nhiều phân cảnh bạo lực và một số từ ngữ chửi thề.

"Bộ phim bạo lực, đen tối và tàn bạo. Họ nên đẩy thứ hạng của tác phẩm cao hơn PG-13. Guardians of the Galaxy Vol. 3 chứa hình ảnh và các yếu tố gây khó chịu", ghi nhận phản hồi khán giả bởi The Independent.

“Tôi đã xem bộ phim và tự hỏi tại sao Guardians of the Galaxy 3 được phân loại PG-13? Nếu bạn đã xem bộ phim thì sẽ biết chính xác phân cảnh nào khiến tôi hoài nghi về điều này”, một khán giả khác chia sẻ.

Cây viết Lewis Glazebrook từ Screen Rant nhận định Guardians of the Galaxy Vol. 3 là một trong những phim PG-13 đen tối nhất của MCU.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 khai thác quá khứ đau thương của tay súng gấu mèo Rocket. Ảnh: Marvel Studios.

Trên thực tế, đạo diễn James Gunn đã mang đến tông màu đen tối hơn cho loạt phim về nhóm Vệ binh. Guardians of the Galaxy 3 xoay quanh câu chuyện nguồn gốc của Rocket Raccoon khi phải trải qua hàng loạt thí nghiệm và bị tra tấn dã man.

Tương tự nhóm bạn của chú gấu mèo cũng là nạn nhân của việc lạm dụng và ngược đãi động vật. Chúng bị thay thế các bộ phận bởi máy móc chỉ phục vụ cho mục đích tiến tới sự hoàn hảo của High Evolutionary. Quá khứ bi kịch của Rocket khiến người xem không khỏi xúc động, song điều đó dễ khiến lứa khán giả trẻ tuổi chịu ảnh hưởng tiêu cực từ bộ phim.

Ngoài ra, Guardians of the Galaxy Vol. 3 đánh dấu việc chửi thề lần đầu tiên xuất hiện trong MCU. Chỉ vì bức xúc việc Nebula không biết mở cửa xe, Peter Quill đã khiến người xem ngỡ ngàng với lời nói khiếm nhã của mình. Phân cảnh High Evolutionary bị nhóm Vệ binh hạ gục, lột da mặt gây sốc là không phù hợp với một bộ phim mang thương hiệu Disney/Marvel.