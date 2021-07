VĐV thoải mái khoe hình xăm tại Olympic Tokyo

Kình ngư người Anh Adam Peaty đã ăn mừng tấm huy chương vàng Olympic 2016 bằng một hình xăm sư tử lớn trên cánh tay với thông điệp: "Be Your Own King". 5 năm sau, hình xăm đặc biệt của Peaty tiếp tục gây chú ý khi anh giành huy chương vàng thứ hai nội dung 100 m bơi ếch ở Olympic Tokyo.