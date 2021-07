VĐV bơi lội Mỹ nhảy TWICE, BlackPink để giảm căng thẳng

Dù không góp mặt tại thế vận hội lần này ở Tokyo, Sierra Schmidt vẫn khiến khán giả chú ý bởi những động tác nhảy theo nhạc Kpop.

VĐV bơi lội Mỹ Sierra Schmidt (23 tuổi) nổi tiếng với sở thích nhảy nhót trước khi thi đấu, theo Insider.

Trong quá trình khởi động, thay vì làm theo các động tác thể thao như những người thi đấu chuyên nghiệp khác, Sierra lại thường đeo tai nghe, nhẩm và nhảy theo bài hát phát trong máy.

Nữ VĐV bơi lội Mỹ gây sốt khi cover lại vũ đạo Kpop.

Gần đây nhất, clip ghi lại cảnh cô nhảy theo các ca khúc Kpop được chia sẻ trên mạng. Dù không rõ Sierra nghe bài gì, khán giả vẫn đoán ra cô đang cover lại vũ đạo của 2 bài hát nổi tiếng Cheer Up (TWICE) và As If It’s Your Last (BlackPink).

Sự nhiệt tình nhảy, không để ý xung quanh và biểu cảm hài hước của kình ngư trong lúc biểu diễn khiến cộng đồng mạng thích thú, nhất là những fan hâm mộ của 2 nhóm nhạc đình đám. Trước đó, Sierra cũng được bắt gặp biểu diễn vũ đạo bài Likey của nhóm TWICE.

Trả lời phỏng vấn NewsNation, nữ VĐV 23 tuổi cho biết nhảy theo các vũ điệu Kpop là cách cô đối phó với sự căng thẳng trước khi thi đấu.

"Nhảy nhót là cách giúp tôi tập trung, bình tĩnh lại và đó cũng thực sự là động tác khởi động. Tôi cần phải tăng nhịp tim trước khi xuống nước. Mỗi VĐV có một chiến thuật riêng và cách của tôi là nhảy nhót. Nó hơi độc đáo so với mọi người một chút", Sierra cho biết.

Sierra cho hay nhảy nhót là cách giúp cô bớt tâm lý khi thi đấu.

Đoạn video viral lần đầu xuất hiện trên mạng hồi giữa tháng 6, khi Sierra đang cạnh tranh các vị trí cuối cùng để góp mặt trong đội tuyển bơi quốc gia.

Tuy nhiên, cô không góp mặt trong danh sách chính thức cuối cùng bởi thành tích tại các cự ly không đạt đủ điều kiện.

Tới thời điểm diễn ra thế vận hội, clip tiếp tục được truyền tay lên mạng, giúp Sierra vẫn nhận nhiều chú ý dù không thi đấu tại Olympic lần này.

Sau khi gây sốt nhờ vũ điệu Kpop, Sierra dành lời cảm ơn trên Twitter, gửi tới cộng đồng mạng vì đã ủng hộ cô. Nữ VĐV tiết lộ mình là fan của âm nhạc Hàn Quốc với danh sách nhạc yêu thích gồm nhiều bài hát của Red Velvet, I.O.I, BlackPink và Everglow.

Sierra Schmidt được gọi là "Dancing Queen" của làng thể thao Mỹ.

Năm 2015, Sierra từng khiến khán giả và truyền thông Mỹ chú ý nhờ màn khởi động khác lạ. Tờ KDSK còn đặt biệt danh cho nữ kình ngư là "Dancing Queen" (tạm dịch: nữ hoàng nhảy nhót) của làng thể thao Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Bơi lội Mỹ, Sierra cho biết mình là người yêu âm nhạc và hâm mộ nữ ca sĩ Beyonce.

Hồi tháng 5, nữ VĐV vừa tốt nghiệp Đại học Michigan, lấy bằng cử nhân ngành Điện ảnh, Truyền hình và Truyền thông. Ngoài Kpop, VĐV của đường đua xanh còn yêu thích truyện tranh manga Nhật Bản.