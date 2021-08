VCSC nhận thưởng kép tại giải Alpha Southeast Asia

Sau nhiều giải thưởng quốc tế danh giá trong lĩnh vực tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) tiếp tục nhận thưởng kép do Alpha Southeast Asia bình chọn.

Sự thăng hoa của thị trường tài chính trong năm qua thu hút lượng lớn nhà đầu tư đổ tiền vào kênh giao dịch cổ phiếu. Nhiều chỉ báo dự đoán VN-Index tiếp tục diễn biến tích cực trong nửa cuối năm và có thể vượt ngưỡng 1.500 điểm. Lượng tài khoản giao dịch mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước ba tháng gần đây đều vượt ngưỡng 100.000 tài khoản, kéo thanh khoản thị trường tăng vọt với nhiều phiên vượt 1 tỷ USD .

Đà tăng vượt bậc của thị trường cho thấy xu hướng đầu tư đang tập trung về lĩnh vực tài chính và chứng khoán. Sự bùng nổ của thị trường giao dịch cũng đem lại cơ hội lớn cho các công ty chứng khoán trong nước. Trước đà tăng mạnh, nhiều hoạt động kinh doanh cốt lõi của các công ty đều tăng trưởng, trong đó có mảng môi giới, tư vấn tài chính doanh nghiệp và tư vấn sáp nhập.

Giải thưởng kép lĩnh vực tài chính

Nhằm tôn vinh và ghi nhận sự phát triển của ngành tài chính trong năm qua, tạp chí tài chính Alpha Southeast Asia hàng đầu Đông Nam Á bình chọn giải thưởng Annual Best FI Awards lần thứ 15 để vinh danh những ngân hàng, công ty chứng khoán có thành tích xuất sắc trong các phân mục.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nhận thưởng kép do tạp chí Alpha Southeast Asia bình chọn.

Tiếp nối những thành công tại các giải thưởng uy tín trước đây, năm nay VCSC tiếp tục khẳng định vị thế và tiềm lực mạnh mẽ khi được Alpha Southeast Asia vinh danh tại hai hạng mục Best M&A House (Nhà tư vấn thương vụ M&A tốt nhất Việt Nam) và Best Small to Mid-Cap Corporate Finance House (Nhà tư vấn tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất Việt Nam).

Trong đó, tiải thưởng Best M&A House là phân loại giải thưởng có tiêu chí lựa chọn và đánh giá cao nhất trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư của Alpha Southeast Asia. Hạng mục chỉ bình xét các thương vụ với giá trị tối thiểu 300 triệu USD .

Best M&A House và Best Small to Mid-Cap Corporate Finance House nằm trong số 9 hạng mục giải thưởng mà Alpha Southeast Asia trao tặng cho các tổ chức tài chính xuất sắc tại Việt Nam trong năm nay. Bên cạnh giải thưởng của Alpha Southeast Asia, VCSC nhiều năm liền được bình chọn là Công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp quy mô vừa tốt nhất; Công ty tư vấn phát hành vốn tốt nhất; và Nhà môi giới tổ chức tốt nhất…

Duy trì vị thế hàng đầu

Chứng khoán Bản Việt tiếp nối và khẳng định vị thế hàng đầu trong hoạt động tư vấn với nhiều thương vụ mua lại, sáp nhập có giá trị lớn và độ phức tạp cao trong năm nay, tiêu biểu như tư vấn độc quyền thương vụ sáp nhập giữa Phúc Long và Masan Group. VCSC cũng là đơn vị tư vấn độc quyền cho thương vụ thoái vốn tại FE Credit với tổng giá trị thương vụ lên tới 1,4 tỷ USD …

Ngoài ra, Chứng khoán Bản Việt cũng nắm trong tay nhiều khoản đầu tư được đánh giá cao như thương vụ tư vấn NAPAS và IDP trên sàn OTC với giá trị kỳ vọng xấp xỉ 1 tỷ USD trong năm 2022.

Trước đó, VCSC đã đạt nhiều giải thưởng danh giá trong nước và trong khu vực với thành tích ấn tượng. Công ty được vinh danh là “Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam”, “Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam” và “Nhà tư vấn ECM tốt nhất Việt Nam” năm 2020 do hội đồng giải thưởng Finance Asia bình chọn.

VCSC đã tư vấn thành công cho nhiều thương vụ lớn trong năm qua.

Năm 2020, VCSC đạt doanh thu 1.730 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 769 tỷ đồng và ROAE đạt 17,9%, cao nhất so với các công ty cùng ngành. Kể từ năm 2008, VCSC ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm xét theo doanh thu 23,8% và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm xét theo lợi nhuận ròng đạt 41,4%.

VCSC đã có màn chạy đà tốt trong quý I/2021. Mô hình tập trung ROE (lợi nhuận trên vốn) là kim chỉ nam giúp công ty giữ vững niềm tin của nhà đầu tư trong thị trường. Đồng thời, cổ phiếu VCSC cũng giữ vững vị thế cổ phiếu có thị giá cao nhất ngành chứng khoán khi tăng gấp đôi kể từ đầu năm và tăng 7,5 lần so với mức đáy cuối tháng 3/2020.