VCSC nhận chuỗi giải thưởng danh giá từ hai tổ chức quốc tế

Bộ phận Ngân hàng Đầu tư (IB) của Công ty CP Chứng khoán Bản Việt - VCSC vừa được vinh danh 4 hạng mục lớn trong khuôn khổ giải thưởng thường niên do GBM và GBO, Anh Quốc tổ chức.

Trong khuôn khổ giải thưởng Global Brands Awards, Tạp chí Global Brands Magazine (GBM) ghi nhận Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) là “Ngân hàng đầu tư tốt nhất, nhà tư vấn phát hành vốn tốt nhất và nhà tư vấn M&A tốt nhất Việt Nam” (“Best investment bank, best equity house and best M&A house - Vietnam”). Đây là năm thứ ba liên tiếp bộ phận IB của VCSC đón nhận chuỗi giải thưởng dành cho cộng đồng các thương hiệu mạnh trên toàn cầu, do tạp chí và diễn đàn trực tuyến Vương quốc Anh bình chọn.

Global Brands Awards ra đời năm 2013, nhằm tôn vinh và ghi nhận đóng góp của các thương hiệu nổi bật toàn cầu, hoạt động đa dạng lĩnh vực như tài chính, công nghệ, giáo dục,… Giải thưởng dành cho VCSC năm nay dựa trên các các đánh giá về sáng kiến, chất lượng, hoạt động thương hiệu, áp dụng công nghệ, quản trị rủi ro, dịch vụ khách hàng và kết quả kinh doanh tạo môi trường tài chính năng động tại thị trường Việt Nam.

Với những đột phá trong năm qua, VCSC còn trở thành “Công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa tốt nhất Việt Nam” (Best small to mid-cap corporate finance house - Vietnam 2022) theo Global Business Outlook (GBO) - tạp chí uy tín về tài chính, ngân hàng, bất động sản, công nghệ và môi giới tại Vương quốc Anh. Các giải thưởng của GBO cũng nhằm vinh danh các tổ chức và doanh nghiệp có thành tích kinh doanh xuất sắc trên toàn thế giới.

VCSC nối dài chuỗi thành tích với những giải thưởng danh giá từ GBM và GBO.

Bất chấp thách thức từ đại dịch Covid-19, với 4 tháng giãn cách xã hội liên tục trong năm 2021, VCSC tiếp tục ghi nhận bước tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt trong lĩnh vực chủ chốt là Ngân hàng Đầu tư. Công ty có bước tiến về quy mô, mức độ đa dạng ngành nghề và sự phức tạp cấu trúc cũng như quy trình triển khai.

Điển hình là thương vụ tư vấn IPO và niêm yết trên HoSE cho Công ty Cổ phần Dịch vụ BĐS Đất Xanh với giá trị khoảng 150 triệu USD và vốn hóa công ty khoảng 500 triệu USD . Đây là một trong những thương vụ IPO lớn nhất năm 2021 tại Việt Nam.

Những dấu ấn khác của công ty là tư vấn cho VPBank chuyển nhượng 49% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) cho công ty con thuộc tập đoàn tài chính Nhật Bản Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG). Được hoàn tất trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng mạnh đến lĩnh vực cho vay tiêu dùng cá nhân, thương vụ là một trong những giao dịch có giá trị kỷ lục của thị trường M&A trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam ( 1,4 tỷ USD ).

Công ty còn tư vấn cho Masan MeatLife chuyển nhượng toàn bộ mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi, đồng thời ký kết hợp tác chiến lược cung ứng thức ăn chăn nuôi và heo thịt với Tập đoàn De Heus. Chiến lược hợp tác hướng đến hỗ trợ tập đoàn thực hiện cam kết đầu tư 600- 700 triệu USD cho chuỗi cung ứng đạm động vật vào Việt Nam.

Ngoài ra, VCSC tư vấn cho cổ đông Công ty Cổ phần Sông Tiên chuyển nhượng cổ phần chi phối và ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Hưng Thịnh trong việc phát triển dự án khu đô thị du lịch Nhơn Phước (còn gọi là Angel Island, quy mô hơn 204 ha).

Với nỗ lực không ngừng, trong năm 2021, VCSC nối dài chuỗi giải thưởng danh giá bằng danh hiệu “Nhà tư vấn huy động vốn tốt nhất Việt Nam” do Finance Asia bình chọn; “Công ty tư vấn M&A tốt nhất Việt Nam” và “Công ty tư vấn tài chính doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa tốt nhất Việt Nam” do Alpha Southeast Asia bình chọn; “Thương vụ IPO tiêu biểu Việt Nam” và “Thương vụ M&A trong nước tốt nhất Việt Nam” do Alpha Southeast Asia bình chọn; “Ngân hàng đầu tư và tư vấn doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam” do Asiamoney bình chọn; “Nhà tư vấn vốn cổ phần tốt nhất Việt Nam” do GBO bình chọn.

Ông Ngô Vinh Tuấn - Giám đốc Điều hành khối Ngân hàng Đầu tư VCSC - bày tỏ niềm vinh dự khi công ty liên tiếp đón nhận giải thưởng uy tín quốc tế. Đây là sự khẳng định về chất lượng sản phẩm, dịch vụ trên hành trình tạo lập thị trường tài chính vững mạnh và là chỗ dựa cho cộng đồng nhà đầu tư, đồng thời xác lập vị thế của thương hiệu tại thị trường trong nước và quốc tế.

Thành lập năm 2007, VCSC là một trong những công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng bền vững tại Việt Nam, tiên phong ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào hệ sinh thái sản phẩm số. Chiến lược này hướng đến 100% tự động hóa và trực tuyến hóa các dịch vụ giao dịch, nhằm nâng cao trải nghiệm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong từng phân khúc. Nhờ đó, công ty góp phần đưa thị trường chứng khoán đến gần với người dân Việt Nam.