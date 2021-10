VCSC hợp tác Timo ưu đãi cho tài khoản mở mới

Các tài khoản giao dịch chứng khoán VCSC mở mới từ tháng 10 sẽ nhận phần quà đến 300.000 đồng vào ngân hàng số Timo.

Bất chấp những ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch, thị trường chứng khoán vẫn duy trì sức hút như một kênh đầu tư hiệu quả.

Để chủ động và tự tin trong lĩnh vực tiềm năng này, nhà đầu tư cần “chọn mặt gửi vàng” cho các công ty chứng khoán có uy tín trên thị trường. Khi đó, họ sẽ có được sự đồng hành, hỗ trợ chuyên nghiệp, bài bản và tận tâm, cũng như được hưởng các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới.

Với thông điệp "Bến đỗ an toàn, đầu tư thêm nhàn", từ tháng 10, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hợp tác ngân hàng số Timo tung ưu đãi cho khách hàng mở tài khoản và giao dịch chứng khoán VCSC tại đây.

Cụ thể, 100 khách hàng Timo mở tài khoản chứng khoán VCSC sớm nhất sẽ được nhận quà tặng là voucher Got It trị giá 100.000 đồng/tài khoản. Còn 100 khách hàng Timo mở tài khoản thành công và có phát sinh ít nhất một giao dịch mua bán chứng khoán sẽ nhận voucher Got It trị giá 300.000 đồng/tài khoản.

Chương trình diễn ra trong tháng 10 đến khi có thông báo mới nhất và có thể kết thúc sớm khi hết số lượng quà ưu đãi.

Người mở mới tài khoản có cơ hội nhận quà tặng đến 300.000 đồng.

Những khách hàng đang sử dụng ngân hàng số Timo có thể truy cập vào ứng dụng trên điện thoại, bấm vào ảnh có biểu tượng VCSC để tham gia chương trình ưu đãi.

Chỉ trong vòng vài phút với thao tác dễ dàng và đơn giản, bạn đã có một tài khoản giao dịch chứng khoán, cùng sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên nghiệp và tận tâm của VCSC. Bạn cũng lập tức được tiếp cận các nguồn thông tin phân tích chuyên sâu về thị trường, doanh nghiệp... 24/7 hoàn toàn miễn phí.

Khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng số Timo có thể tải ứng dụng để tận hưởng ưu đãi cùng VCSC tại đây.