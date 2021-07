VBA được hỗ trợ để giải đấu sớm trở lại

Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) mùa 2021 nhận sự hậu thuẫn từ nhiều yếu tố ở tỉnh Khánh Hòa để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh đang đẩy VBA vào kịch bản chưa từng có trong lịch sử. Sau lần hoãn đầu tiên, ban tổ chức quyết định đưa VBA đến Nha Trang, tổ chức theo mô hình tập trung cách ly (bong bóng). Các cầu thủ, ban huấn luyện và những người tham gia giải đấu đều bị kiểm soát chặt chẽ.

VBA nhận sự hỗ trợ đầu tiên từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (CDC Khánh Hòa). Với các trường hợp cần mẫu xét nghiệm nhanh trong ngày để phục vụ công tác chuyên môn, CDC tỉnh Khánh Hòa luôn tạo điều kiện lấy mẫu sớm và trả kết quả nhanh trong vòng 12 giờ. Ngoài ra, mọi chi phí xét nghiệm của đoàn VBA đều được CDC Khánh Hòa hỗ trợ.

VBA được tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ tối đa để mùa giải diễn ra suôn sẻ.

Các cầu thủ, ban huấn luyện và những người điều hành VBA được tạo điều kiện tối đa ở nơi đóng quân theo mô hình "bong bóng". Bên cạnh những người trực tiếp tham gia VBA 2021, bộ phận truyền thông phải tuân thủ nghiêm ngặt giãn cách, hạn chế tiếp xúc bên trong "bong bóng", và không tiếp xúc cộng đồng.

Sau cùng, VBA nhận thêm hỗ trợ từ nhà thi đấu Đại học Nha Trang - nơi tổ chức toàn bộ trận đấu của mùa 2021. Đại học Nha Trang đồng ý cho VBA mượn nhà thi đấu đa năng, đồng thời tạo điều kiện tối đa để ban tổ chức nâng cấp mặt sân và cơ sở hạ tầng, đạt đủ điều kiện để tổ chức các trận bóng rổ đỉnh cao.

Theo kế hoạch ban đầu, VBA 2021 diễn ra từ tháng 6, chia làm 2 chặng ở TP.HCM và Hà Nội. 8 đội đóng quân, thi đấu tập trung để đáp ứng yêu cầu trong tình hình dịch bệnh. Sau đó, đợt dịch bùng phát ở TP.HCM, VBA chuyển hướng, đưa giải đấu đến Nha Trang khi địa phương này làm tốt công tác phòng dịch.

Mọi khâu chuẩn bị của VBA cho mùa 2021 lịch sử được hoàn tất, đến khi địa phương bất ngờ bùng dịch. Ban tổ chức phải tính toán lại nhằm cân bằng yếu tố đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên, cộng đồng, và hoàn thành tiến độ diễn ra VBA 2021. Lúc này, ưu tiên số 1 của ban tổ chức vẫn là an toàn, do đó tiếp tục siết chặt mô hình "bong bóng".