VBA Award 2022 có gì?

VBA Award là sự kiện thường niên được tổ chức vào mỗi dịp cuối năm nhằm tôn vinh các tập thể và cá nhân xuất sắc trong mùa giải.

VBA Awards 2022 sẽ vinh danh những cá nhân xuất sắc, cùng các khoảnh khắc đáng nhớ ở mùa giải năm nay. VBA Awards 2022 có 17 giải. Trong đó, 8 giải được bình chọn từ người hâm mộ (NHM), là những khoảnh khắc đáng nhớ như "Pha úp rổ của năm", "Pha kiến tạo của năm". 9 giải còn lại được vinh danh cho các cá nhân, do hội đồng chuyên môn bình chọn.

Các giải thưởng ở VBA Award 2022. Ảnh: VBA.

Các giải do NHM bình chọn được đăng trên fanpage của VBA. NHM bình chọn chiếm 50% số điểm, và ban cố vấn truyền thông chiếm 50% số điểm. Riêng giải thưởng Fans of the year (hội cổ động viên của năm) hoàn toàn do NHM bình chọn…

Trong khi đó, 9 giải thưởng cá nhân phụ thuộc vào bình chọn của Ban cố vấn chuyên môn. Thí sinh có trung bình cộng điểm số cao nhất của Ban cố vấn chuyên môn sẽ là người chiến thắng tại hạng mục được bình chọn.

Các giải thưởng cá nhân để vinh danh những nội binh, Việt kiều hay cầu thủ phòng ngự xuất sắc trong mùa giải. Tiêu chí giải thưởng chỉ xét trong giai đoạn regular season (mùa giải chính). Những màn trình diễn ở vòng play-off (loại trực tiếp) không được tính.

Là đội giành chức vô địch, nhưng các cầu thủ Saigon Heat chưa chắc giành giải. Các cầu thủ chơi nổi bật trong chiến dịch play-off của Heat như Madarious Gibbs hay Trần Khoa Đăng đều chơi không nổi bật ở giai đoạn regular season. Do đó, không bất ngờ nếu các cầu thủ này bị ngó lơ trong lễ trao giải.

Kết quả bình chọn 9 giải thưởng cá nhân và 8 giải thưởng do công chúng và Ban cố vấn truyền thông bình chọn sẽ được công bố trên fanpage VBA trong thời gian tới.