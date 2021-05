Vay nợ để thuê máy bay tư nhân chạy khỏi Ấn Độ trốn dịch

Với tình trạng chết chóc kéo dài ở Ấn Độ những tuần qua, nhiều người đang mắc kẹt sẵn sàng chi thêm hàng triệu rupee để sớm được bay đến nơi an toàn hơn.

"Không chỉ giới siêu giàu, những người dân đang mắc kẹt Ấn Độ cũng đang ráo riết tìm cách xoay xở rời khỏi đất nước", Rajan Mehra , giám đốc điều hành của hãng máy bay tư nhân Club One Air có trụ sở tại New Delhi, nói với The Print.

Theo ông Mehra, nhóm những người không điều kiện bằng đang cùng hùn tiền hoặc vay nóng để đủ khả năng thuê máy bay tư nhân.

Thảm cảnh chết chóc ở Ấn Độ trong những tuần gần đây khiến ngay cả tầng lớp kém dư dả hơn cũng tìm cách chạy ra khỏi đất nước. Ảnh: BI.

Purushothaman Nair, một cư dân Dubai đang mắc kẹt ở Ấn Độ, cho biết mình đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ ra một khoản tiền lớn để quay về UAE.

"Vợ chồng tôi đến Ấn Độ chỉ trong 10 ngày và rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ theo hướng không kiểm soát nổi. Chúng tôi phải bay về Dubai bằng mọi giá", Nair nói với AFP.

"Có rất nhiều người sẵn sàng trả giá cao miễn là ra khỏi vùng nguy hiểm. Nỗi sợ nhiễm virus lớn hơn nhiều", người đàn ông nói thêm.

Với Jameel Mohammed, khả năng tài chính không cho phép đi chuyên cơ riêng. Nhưng người chủ đang gây áp lực buộc ông phải trở về UAE trong vài tuần nữa.

"Tôi quay về Ấn Độ trước đó để gặp con trai. Tôi đã không gặp thằng bé suốt 2 năm đi làm xa nhà nhưng giờ tôi đang mắc kẹt ở nơi khác. Ở tình cảnh này, nếu buộc phải lựa chọn giữa mất việc và vay tiền, tôi sẽ chọn cách sau để bay về UAE”, Jameel nói.

T Patel, một doanh nhân sống ở Dubai, đang điên cuồng tìm cách đưa vợ và ba đứa con đang mắc kẹt ở thành phố Bangalore, bang Karnataka trở về UAE.

Trước đó, Patel đã trả 10.500 USD , gấp 20 lần giá vé thông thường để đưa bố mẹ và cháu gái đến Dubai.

“Tôi đã đợi 2 tháng và cuối cùng đã thuê được một chiếc máy bay riêng với giá 42.000 USD . Số tiền này được chia sẻ bởi một số cư dân khác đang tìm cách rời khỏi Ấn Độ”, ông nói.

Nhu cầu đi máy bay tư nhân và giá máy bay tăng vọt, song những người dân hoảng sợ vẫn sẵn sàng trả giá cao để chóng rời đi khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Reuters.

Theo ông Mehra, việc một loạt quốc gia đưa ra chính sách cấm nhập cảnh người đến từ Ấn Độ càng làm trầm trọng thêm sự lo lắng, mong muốn nhanh chóng đến nơi an toàn của những người vẫn đang mắc kẹt.

Giá vé máy bay ra nước ngoài cũng vì thế mà tăng phi mã. Các chuyến đi hạng phổ thông một chiều đến Dubai hiện có giá tương đương 1.300 USD , gấp hơn 10 lần so với giá thông thường. Còn số tiền phải bỏ ra cho các chuyến bay tư nhân có thể lên đến 30.000- 35.000 USD , bao gồm phí xử lý mặt đất và nhiều chi phí khác.

Ông Mehra cho hay các nhà khai thác máy bay tư nhân vẫn tính phí cho chiều khứ hồi trong trường hợp máy bay bị bỏ trống chiều về.

Nishant Pitti, người đồng sáng lập Easy Trip Planners India, cho biết chỉ còn số ít vé để bay đến London sau nhu cầu “các chuyến du lịch ngay lập tức” tăng đột biến.

“Điều đó cho thấy mọi người đang cố gắng chạy trốn khỏi tình trạng vỡ trận Covid-19 ở quê nhà một cách tuyệt vọng như thế nào,” ông Pitti nói với Bloomberg.