Váy nịt ngực giúp Kylie Jenner lọt top sao mặc đẹp nhất

Thời trang của Jodie Turner-Smith luôn thu hút sự chú ý. Cô không ngại thử thách bản thân khi diện các thiết kế có màu sắc lòe loẹt, họa tiết khác biệt. Dự The Equality Now 30th Anniversary Gala ở New York, Jodie Turner-Smith mặc trang phục từ Gucci. Ảnh: Vogue.