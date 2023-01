Vay nhiều tiền, vàng rồi bỏ trốn 13 năm

Vay tiền để kinh doanh vàng bạc nhưng thua lỗ, bà Minh bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 13 năm, người phụ nữ này bị công an bắt giữ.

Bị can Trần Thị Kim Minh. Ảnh: CAND.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ hình sự Trần Thị Kim Minh (73 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 1995 tới tháng 4/1999, bà Minh vay của bạn hàng 121.000 USD , 2,23 tỷ đồng cùng 50 cây vàng rồi bỏ trốn. Ngày 22/10/1999, Công an quận Lê Chân ra quyết định khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Do bà Minh trốn khỏi địa phương, đầu năm 2000, công an ra quyết định truy nã người phụ nữ này.

Sau nhiều năm lẩn trốn, bị can chuyển về ở cùng nhà với con tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) tới ngày 29/12/2022 thì bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ khai trước đây kinh doanh vàng bạc nên huy động vốn từ người khác. Sau khi nhận vốn, do việc kinh doanh thua lỗ, không thu hồi được tiền nên sinh ra nợ nần. Để có tiền trả nợ, bà Minh vay của người sau để trả cho người trước. Khi không còn khả năng trả nợ, bị can bỏ trốn khỏi địa phương, sống tá túc ở nhiều nơi.